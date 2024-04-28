Microsoft küçük cihazlarda çalışabilen yeni yapay zeka modeli Phi-3 Mini’yi tanıttı

Microsoft, yapay zeka alanında önemli bir adım atarak, küçük cihazlarda çalışabilen yeni bir model olan Phi-3 Mini'yi duyurdu. Bu model, ChatGPT gibi devasa yapay zeka modelleriyle benzer bir performans sunarken, akıllı telefonlar gibi küçük cihazlarda da kullanılabiliyor. Peki Phi-3 Mini'nin tüm özellikleri neler? İşte ayrıntılar...

Microsoft, yapay zeka alanında yeni bir dönemi başlatarak, küçük cihazlarda çalışabilen güçlü bir model olan Phi-3 Mini'yi tanıttı. Bu model, ChatGPT gibi devasa yapay zeka modelleriyle benzer bir performans sunmakla birlikte, akıllı telefonlar gibi küçük cihazlarda çalışabilme özelliğine sahip. Diğer tüm detaylar şu şekilde...

MICROSOFT YENİ YAPAY ZEKA MODELİ ÇIKTI MI?

Phi-3 Mini, Microsoft'un çalışmaları sonucunda ortaya çıkan üç kompakt yapay zeka dil modelinden biri olarak dikkat çekiyor. 3,8 milyar parametrelik bir ağırlığa sahip olan bu model, rakiplerine meydan okuyor ve kendi boyutunun 10 katı büyüklüğündeki diğer devasa modeller kadar güçlü olduğu belirtiliyor.

Microsoft'un verilerine göre, Phi-3 Mini, ChatGPT gibi devasa yapay zeka modelleriyle rekabet edebilecek düzeyde performans sergiliyor. Özellikle akıllı telefonlar gibi cihazlarda çalışabilen ve bulut bağlantısı gerektirmeyen bir yapay zeka modeli olarak ön plana çıkıyor.

Bu modelin eğitiminde dikkat çeken bir nokta, yüksek kaliteli web içeriği ve önceki Phi modellerinden geliştirilen sentetik olarak oluşturulmuş materyallerden oluşan seçkin bir veri kümesinin kullanılmasıdır. Bu, Phi-3 Mini'nin boyutuna göre güçlü bir performans sergilemesini sağlıyor ve nicelikten ziyade niteliğe odaklanıldığını gösteriyor.

Phi-3 Mini, ayrıca bir seferde 4.000 token'a kadar bağlamı işleyebilme özelliğine sahip olmasıyla da dikkat çekiyor. Microsoft, bu modeli açık kaynak olarak Azure, Hugging Face ve Ollama gibi platformlarda kullanıma sunduğunu duyurdu. Ayrıca, yakında Phi-3 Small ve Phi-3 Medium gibi daha büyük versiyonlarının da piyasaya sürülmesi planlanıyor.