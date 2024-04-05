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Haberler > Ekonomi > Cari açık düşecek mi? Bakan Şimşek'ten dikkat çeken ekonomi yorumu

Cari açık düşecek mi? Bakan Şimşek'ten dikkat çeken ekonomi yorumu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Cari açık düşecek mi? Bakan Şimşek&#039;ten dikkat çeken ekonomi yorumu

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 2024 yılı ilk çeyreğinde yıllık dış ticaret açığındaki iyileşmenin 14,3 milyar dolara ulaştığını belirten Bakan Şimşek, "Bu yıl OVP’de öngördüğümüz 34,7 milyar doların oldukça altında cari açık bekliyoruz. Cari açığı milli gelire oran olarak yüzde 2,5’in altına çekerek rezerv birikimi sağlayacağız." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya üzerinden ekonomiye ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Dış ticarette iyileşmeye ilişkin rakam veren Bakan Şimşek, cari açık beklentisine ilişkin de önemli bir mesaj verdi. 

Bakan Şimşek'in açıklaması şöyle: 

"2024 yılı ilk çeyreğinde yıllık dış ticaret açığındaki iyileşme 14,3 milyar dolara ulaştı. 

Bu yıl OVP’de öngördüğümüz 34,7 milyar doların oldukça altında cari açık bekliyoruz. Cari açığı milli gelire oran olarak yüzde 2,5’in altına çekerek rezerv birikimi sağlayacağız.  

Büyümedeki dengelenmenin katkısıyla azalan cari açık ve döviz ihtiyacımız ile artan dış kaynak girişi makro finansal istikrarımızı güçlendiriyor."

 

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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