Cari açık düşecek mi? Bakan Şimşek'ten dikkat çeken ekonomi yorumu

Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 5 Nisan 2024 10:12 - Güncelleme: 5 Nisan 2024 10:21 - Güncelleme:

Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 2024 yılı ilk çeyreğinde yıllık dış ticaret açığındaki iyileşmenin 14,3 milyar dolara ulaştığını belirten Bakan Şimşek, "Bu yıl OVP’de öngördüğümüz 34,7 milyar doların oldukça altında cari açık bekliyoruz. Cari açığı milli gelire oran olarak yüzde 2,5’in altına çekerek rezerv birikimi sağlayacağız." dedi.