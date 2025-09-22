BİM aktüel 23-27 Eylül 2025 kataloğu! Bu hafta hangi ürünler var?

BİM 23-27 Eylül aktüel kataloğu ilgi çekici fırsatlarla dolu. Bu hafta gıda grubundan ev eşyalarına, elektronik küçük aletlerden mutfak ürünlerine kadar pek çok alternatif uygun fiyatlarla sunuluyor.

BİM AKTÜEL 23 EYLÜL 2025 KATALOĞU!

Nuga Kakaolu Fındık Kreması 650 g- 175 TL

Demlik Süzen Poşet Çay Ahmad Tea - 89 TL

Az Yağlı Yoğurt 89,50 TL

Piliç Baget 1 KG Er Piliç- 59,90 TL

BİM AKTÜEL 26 EYLÜL KATALOĞU!

Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.450 TL

Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set 8.990 TL

Kumtel XXL Midi Fırın 3.190 TL

Philips Airfryer 3.790 TL

Tam Otomatik Kahve Makinesi 15.990 TL

Abdullah Efendi Keyif Közde Sütlü Türk Kahve Makinesi 1.590 TL

Fakir Tosty 6 Dilim Tost Makinesi 2.390 TL

Polisan Aqua Plastik İç Cephe Boyası 10 Kg 399 TL

Pirge Tek Fiyat Çelik Pastacılık Ürünleri 179 TL

Chef's Kek Kalıbı 149 TL

Silikon Muffin Kalıbı Çeşitleri 35 TL

Kağıt Sufle Kabı 10'lu 29 TL

LEGO Friends Meyveli İçecek Plaj Standı 645 TL

Polis Arabası 399 TL

LEGO Friends Plaj Su Motoru 375 TL

Softy Çift Kişilik Battaniye 529 TL

Softy Tek Kişilik Battaniye 499 TL

Çift Kaplan Düğmeli Pijama Takımı 369 TL

Çift Kaplan Erkek Pijama Takımı 309 TL