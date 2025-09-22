BİM aktüel 23-27 Eylül 2025 kataloğu! Bu hafta hangi ürünler var?
BİM’in 23-27 Eylül 2025 tarihli aktüel ürün kataloğu yayımlandı. Mutfak gereçlerinden gıda ürünlerine, küçük ev aletlerinden tekstile kadar çok sayıda ürün indirimle raflarda yerini alacak. “Bu hafta BİM’de ne var?” sorusunun cevabı kataloğun dikkat çeken ürünleriyle birlikte haberimizde yer alıyor.
BİM 23-27 Eylül aktüel kataloğu ilgi çekici fırsatlarla dolu. Bu hafta gıda grubundan ev eşyalarına, elektronik küçük aletlerden mutfak ürünlerine kadar pek çok alternatif uygun fiyatlarla sunuluyor.
BİM AKTÜEL 23 EYLÜL 2025 KATALOĞU!
Nuga Kakaolu Fındık Kreması 650 g- 175 TL
Demlik Süzen Poşet Çay Ahmad Tea - 89 TL
Az Yağlı Yoğurt 89,50 TL
Piliç Baget 1 KG Er Piliç- 59,90 TL
BİM AKTÜEL 26 EYLÜL KATALOĞU!
Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.450 TL
Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set 8.990 TL
Kumtel XXL Midi Fırın 3.190 TL
Philips Airfryer 3.790 TL
Tam Otomatik Kahve Makinesi 15.990 TL
Abdullah Efendi Keyif Közde Sütlü Türk Kahve Makinesi 1.590 TL
Fakir Tosty 6 Dilim Tost Makinesi 2.390 TL
Polisan Aqua Plastik İç Cephe Boyası 10 Kg 399 TL
Pirge Tek Fiyat Çelik Pastacılık Ürünleri 179 TL
Chef's Kek Kalıbı 149 TL
Silikon Muffin Kalıbı Çeşitleri 35 TL
Kağıt Sufle Kabı 10'lu 29 TL
LEGO Friends Meyveli İçecek Plaj Standı 645 TL
Polis Arabası 399 TL
LEGO Friends Plaj Su Motoru 375 TL
Softy Çift Kişilik Battaniye 529 TL
Softy Tek Kişilik Battaniye 499 TL
Çift Kaplan Düğmeli Pijama Takımı 369 TL
Çift Kaplan Erkek Pijama Takımı 309 TL