Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > BİM aktüel 23-27 Eylül 2025 kataloğu! Bu hafta hangi ürünler var?

BİM aktüel 23-27 Eylül 2025 kataloğu! Bu hafta hangi ürünler var?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
BİM aktüel 23-27 Eylül 2025 kataloğu! Bu hafta hangi ürünler var?
Aktüel, Katalog, Gıda, Elektronik, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

BİM’in 23-27 Eylül 2025 tarihli aktüel ürün kataloğu yayımlandı. Mutfak gereçlerinden gıda ürünlerine, küçük ev aletlerinden tekstile kadar çok sayıda ürün indirimle raflarda yerini alacak. “Bu hafta BİM’de ne var?” sorusunun cevabı kataloğun dikkat çeken ürünleriyle birlikte haberimizde yer alıyor.

BİM 23-27 Eylül aktüel kataloğu ilgi çekici fırsatlarla dolu. Bu hafta gıda grubundan ev eşyalarına, elektronik küçük aletlerden mutfak ürünlerine kadar pek çok alternatif uygun fiyatlarla sunuluyor. 

BİM AKTÜEL 23 EYLÜL 2025 KATALOĞU!

Nuga Kakaolu Fındık Kreması 650 g- 175 TL

Demlik Süzen Poşet Çay Ahmad Tea - 89 TL

Az Yağlı Yoğurt 89,50 TL

Piliç Baget 1 KG Er Piliç- 59,90 TL

Az Yağlı Yoğurt 89,50 TL

Piliç Baget 1 KG Er Piliç- 59,90 TL

BİM aktüel 23-27 Eylül 2025 kataloğu! Bu hafta hangi ürünler var? - 1. Resim

BİM AKTÜEL 26 EYLÜL KATALOĞU!

Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.450 TL

Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set 8.990 TL

Kumtel XXL Midi Fırın 3.190 TL

Philips Airfryer 3.790 TL

Tam Otomatik Kahve Makinesi 15.990 TL

BİM aktüel 23-27 Eylül 2025 kataloğu! Bu hafta hangi ürünler var? - 2. Resim

Abdullah Efendi Keyif Közde Sütlü Türk Kahve Makinesi 1.590 TL

Fakir Tosty 6 Dilim Tost Makinesi 2.390 TL

Polisan Aqua Plastik İç Cephe Boyası 10 Kg 399 TL

Pirge Tek Fiyat Çelik Pastacılık Ürünleri 179 TL

Chef's Kek Kalıbı 149 TL

Silikon Muffin Kalıbı Çeşitleri 35 TL

Kağıt Sufle Kabı 10'lu 29 TL

BİM aktüel 23-27 Eylül 2025 kataloğu! Bu hafta hangi ürünler var? - 3. Resim

LEGO Friends Meyveli İçecek Plaj Standı 645 TL

Polis Arabası 399 TL

LEGO Friends Plaj Su Motoru 375 TL

Softy Çift Kişilik Battaniye 529 TL

Softy Tek Kişilik Battaniye 499 TL

Çift Kaplan Düğmeli Pijama Takımı 369 TL

Çift Kaplan Erkek Pijama Takımı 309 TL

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Ayder Yaylası yolu kapandı, tahliye başladı! Askeri helikopterler devredeABD'de 1953'te yazılan kartpostal 72 yıl sonra sahibine ulaştı! ''Üzgünüz, biraz gecikti''
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bugün hangi maçlar var? 22 Eylül 2025 maç programı belli oldu - HaberlerBugün hangi maçlar var? 22 Eylül 2025 maç programı belli olduNapoli-Pisa maçı nerede izlenir, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11 açıklandı! - HaberlerNapoli-Pisa maçı nerede izlenir, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11 açıklandı!Kademeli Emeklilik gelecek mi, son durum ne? Kademeli emeklilik yasası gündemden düşmüyor! - HaberlerKademeli Emeklilik gelecek mi, son durum ne? Kademeli emeklilik yasası gündemden düşmüyor!Ballon d'Or hangi kanalda, saat kaçta? 2025 ödül törenine geri sayım başladı - HaberlerBallon d'Or hangi kanalda, saat kaçta? 2025 ödül törenine geri sayım başladıGalatasaray Liverpool maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Dev mücadele 30 Eylül'de İstanbul'da oynanacak - HaberlerGalatasaray Liverpool maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Dev mücadele 30 Eylül'de İstanbul'da oynanacakErdoğan-Trump görüşmesi ne zaman? Dünyada tüm gözler Beyaz Saray'da! - HaberlerErdoğan-Trump görüşmesi ne zaman? Dünyada tüm gözler Beyaz Saray'da!
Sonraki Haber Yükleniyor...