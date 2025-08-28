BİM aktüel ürünler 29 Ağustos Cuma raflarda! Bu hafta hangi ürünler var?
BİM’in 29 Ağustos 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu, okul hazırlıkları ve ev ihtiyaçları için cazip fırsatlarla dolu bir alışveriş deneyimi sunuyor. BİM aktüel ürünler 29 Ağustos Cuma raflara geliyor. Peki, Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? İşte, detaylar...
Türkiye’nin en büyük perakende zincirlerinden BİM, her hafta olduğu gibi bu Cuma da aktüel ürünler kataloğuyla müşterilerini şaşırtmaya hazırlanıyor. 29 Ağustos’ta raflarda yerini alacak indirimli ürünler, hem öğrencilerin hem de ev kullanıcılarının ihtiyaçlarını karşılayacak çeşitlilikte.,
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 29 AĞUSTOS CUMA
Keysmart Mini Buzdolabı 4.990 TL
Range 5 Kanat Vantilatör 55W 1.190 TL
Arnica Blender Seti 1.490 TL
Kumtel Mini Fırın 2.150 TL
Homend 1351H Waffle Makinesi 1.490 TL
Philips Saç Kurutma Makinesi 799 TL
Kumtel Vakum Makinesi 1.250 TL
Kumtel Kablosuz Şarjlı Sprey Mop 1.990 TL
TCL 55 İNÇ 4K ULTRA HD GOOGLE TV 16.990 TL
Samsung Galaxy S21 FE Cep Telefonu 15.990 TL
TCL 43 İnç Full HD QLED Android TV 12.450 TL
Akıllı Saat 499 TL
Kablosuz Speaker 375 TL
8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 1.890 TL
Kilitli 3 Kapaklı Metal Ayakkabılık 1.890 TL
Kapaklı Leğen 109 TL
Yumurta Saklama Kabı 55 TL
Bardaklı Sürahi Seti 99 TL
Antik Kase Seti 3’lü 139 TL
Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 279 TL
Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 199 TL
Sıvı Geçirmez Yastık Alezi 65 TL
Bebek Alez 99 TL
Ev Elbisesi 199 TL
Lav Kilitli Saklama Kabı Çeşitleri 119/89/99 TL
Boncuk Kenarlı Kase 219 TL
Boncuklu Fincan Seti 6'lı 549 TL
Mottolu Kupa 199 TL