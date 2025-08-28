BİM aktüel ürünler 29 Ağustos Cuma raflarda! Bu hafta hangi ürünler var?

Türkiye’nin en büyük perakende zincirlerinden BİM, her hafta olduğu gibi bu Cuma da aktüel ürünler kataloğuyla müşterilerini şaşırtmaya hazırlanıyor. 29 Ağustos’ta raflarda yerini alacak indirimli ürünler, hem öğrencilerin hem de ev kullanıcılarının ihtiyaçlarını karşılayacak çeşitlilikte.,

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 29 AĞUSTOS CUMA

Keysmart Mini Buzdolabı 4.990 TL

Range 5 Kanat Vantilatör 55W 1.190 TL

Arnica Blender Seti 1.490 TL

Kumtel Mini Fırın 2.150 TL

Homend 1351H Waffle Makinesi 1.490 TL

Philips Saç Kurutma Makinesi 799 TL

Kumtel Vakum Makinesi 1.250 TL

Kumtel Kablosuz Şarjlı Sprey Mop 1.990 TL

TCL 55 İNÇ 4K ULTRA HD GOOGLE TV 16.990 TL

Samsung Galaxy S21 FE Cep Telefonu 15.990 TL

TCL 43 İnç Full HD QLED Android TV 12.450 TL

Akıllı Saat 499 TL

Kablosuz Speaker 375 TL

8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 1.890 TL

Kilitli 3 Kapaklı Metal Ayakkabılık 1.890 TL

Kapaklı Leğen 109 TL

Yumurta Saklama Kabı 55 TL

Bardaklı Sürahi Seti 99 TL

Antik Kase Seti 3’lü 139 TL

Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 279 TL

Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 199 TL

Sıvı Geçirmez Yastık Alezi 65 TL

Bebek Alez 99 TL

Ev Elbisesi 199 TL

Lav Kilitli Saklama Kabı Çeşitleri 119/89/99 TL

Boncuk Kenarlı Kase 219 TL

Boncuklu Fincan Seti 6'lı 549 TL

Mottolu Kupa 199 TL