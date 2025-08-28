Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > BİM aktüel ürünler 29 Ağustos Cuma raflarda! Bu hafta hangi ürünler var?

BİM aktüel ürünler 29 Ağustos Cuma raflarda! Bu hafta hangi ürünler var?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
BİM aktüel ürünler 29 Ağustos Cuma raflarda! Bu hafta hangi ürünler var?
İndirim, Alışveriş, Ürünler, Cuma, Elektronik, Mutfak, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

BİM’in 29 Ağustos 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu, okul hazırlıkları ve ev ihtiyaçları için cazip fırsatlarla dolu bir alışveriş deneyimi sunuyor. BİM aktüel ürünler 29 Ağustos Cuma raflara geliyor. Peki, Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? İşte, detaylar...

Türkiye’nin en büyük perakende zincirlerinden BİM, her hafta olduğu gibi bu Cuma da aktüel ürünler kataloğuyla müşterilerini şaşırtmaya hazırlanıyor. 29 Ağustos’ta raflarda yerini alacak indirimli ürünler, hem öğrencilerin hem de ev kullanıcılarının ihtiyaçlarını karşılayacak çeşitlilikte.,

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 29 AĞUSTOS CUMA

Keysmart Mini Buzdolabı 4.990 TL

Range 5 Kanat Vantilatör 55W 1.190 TL

Arnica Blender Seti 1.490 TL

Kumtel Mini Fırın 2.150 TL

BİM aktüel ürünler 29 Ağustos Cuma raflarda! Bu hafta hangi ürünler var? - 1. Resim

Homend 1351H Waffle Makinesi 1.490 TL

Philips Saç Kurutma Makinesi 799 TL

Kumtel Vakum Makinesi 1.250 TL

Kumtel Kablosuz Şarjlı Sprey Mop 1.990 TL

BİM aktüel ürünler 29 Ağustos Cuma raflarda! Bu hafta hangi ürünler var? - 2. Resim

TCL 55 İNÇ 4K ULTRA HD GOOGLE TV 16.990 TL

Samsung Galaxy S21 FE Cep Telefonu 15.990 TL

TCL 43 İnç Full HD QLED Android TV 12.450 TL

Akıllı Saat 499 TL

Kablosuz Speaker 375 TL

BİM aktüel ürünler 29 Ağustos Cuma raflarda! Bu hafta hangi ürünler var? - 3. Resim

8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 1.890 TL

Kilitli 3 Kapaklı Metal Ayakkabılık 1.890 TL

Kapaklı Leğen 109 TL

Yumurta Saklama Kabı 55 TL

Bardaklı Sürahi Seti 99 TL

Antik Kase Seti 3’lü 139 TL

BİM aktüel ürünler 29 Ağustos Cuma raflarda! Bu hafta hangi ürünler var? - 4. Resim

Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 279 TL

Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 199 TL

Sıvı Geçirmez Yastık Alezi 65 TL

Bebek Alez 99 TL

Ev Elbisesi 199 TL

Lav Kilitli Saklama Kabı Çeşitleri 119/89/99 TL

Boncuk Kenarlı Kase 219 TL

Boncuklu Fincan Seti 6'lı 549 TL

Mottolu Kupa 199 TL

BİM aktüel ürünler 29 Ağustos Cuma raflarda! Bu hafta hangi ürünler var? - 5. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Bir anda gaza bastı! Kontrolsüz sürücü, komşusunu böyle ezdiKerem Aktürkoğlu resmen doğruladı! Soyunma odasında söyledikleri bir bir ortaya çıktı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
KPSS B grubu sınavı ne zaman? - HaberlerKPSS B grubu sınavı ne zaman?Balık sezonu ne zaman açılıyor? - HaberlerBalık sezonu ne zaman açılıyor?Az önce deprem nerede oldu! Ankara son dakika deprem listesi... - HaberlerAz önce deprem nerede oldu! Ankara son dakika deprem listesi...Şule Yüksel Şenler kimdir, ne zaman öldü? - HaberlerŞule Yüksel Şenler kimdir, ne zaman öldü?Jakob Kehlet kimdir, nereli? Beşiktaş - Lausanne maçının hakemi Kehlet oldu! - HaberlerJakob Kehlet kimdir, nereli? Beşiktaş - Lausanne maçının hakemi Kehlet oldu!Beşiktaş - Lausanne Sport maç kadrosu: İlk 11 belli oldu mu, kimler eksik? - HaberlerBeşiktaş - Lausanne Sport maç kadrosu: İlk 11 belli oldu mu, kimler eksik?
Sonraki Haber Yükleniyor...