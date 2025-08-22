BİM kırtasiye ürünleri kataloğu çıktı! İşte fiyat listesi

Okulların açılmasına sayılı günler kala milyonlarca öğrenci ve veli uygun fiyatlı kırtasiye ürünleri arayışında. BİM, her yıl olduğu gibi 2025-2026 eğitim-öğretim sezonu öncesi yayınladığı aktüel kırtasiye kataloğu ve fiyat listesi ile yakından takip ediliyor. İşte, 22 Ağustos 2025 Cuma BİM Kırtasiye ürünleri kataloğu!

BİM KIRTASİYE ÜRÜNLERİ KATALOĞU 22 AĞUSTOS

BİM’in 22 Ağustos 2025 Cuma günü için hazırladığı aktüel kırtasiye ürünleri kataloğu, okul alışverişi yapmak isteyenler için geniş bir ürün yelpazesi sunuyor.

Katalogda, defter çeşitleri, tükenmez ve keçeli kalemler, silgiler, cetvel setleri, okul çantaları, beslenme çantaları, suluklar, fosforlu kalemler, makaslar ve boya setleri gibi temel okul ihtiyaçları uygun fiyatlarla yer alıyor. Toplam 200 TL ve üzeri alışverişlere ise 6 taksit imkanı tanınıyor.

BİM KIRTASİYE ÜRÜNLERİ KATALOĞU FİYAT LİSTESİ!

Motzi Anaokulu Çantası - 399 TL

North Pacific Anaokulu Çantası - 399 TL

North Pacific Ortaokul Sırt Çantası - 499 TL

North Pacific Yetişkin Okul Çantası - 429 TL

Motzi İlkokul Çantası - 449 TL

Motzi Yetişkin Sırt Çantası - 479 TL

Black Okul Sırt Çantası ve Kalem Kutu Seti - 550 TL

Minecraft İlkokul Sırt Çantası - 499 TL

Minecraft Kalem Kutu - 129 TL

Motzi Çift Gözlü Kalem Kutu - 95 TL

HP Tanklı Yazıcı - 6.490 TL

Avansas Renkli Fotokopi Kağıdı 80 g - 115 TL

Simli Yapışkanlı Eva - 35 TL

Sözlük Çeşitleri (Türkçe, Yabancı Deyimler vb.) - 79 TL

Coğrafya Atlası Çeşitleri - 39 TL

Şekilli Ataşlar - 39 TL

Renkli Klips ve Ataşlar - 59 TL

Renkli Ataş - 10 TL

A6 Spiralli 96 Yaprak Not Defteri - 15 TL

A6 Dikişli 60 Yaprak Lisanslı Not Defteri - 12,50 TL

A6 Spiralli 96 Yaprak Not Defteri (Kareli/Çizgili) - 20 TL

A4 Dikişli 30 Yaprak Müzik Defteri - 15 TL

A4 Spiralli 200 Yaprak Sert Kapaklı Defter - 85 TL

Peluş ve Eğlenceli Kapaklı Defter - 159 TL

Pırlı Eğlenceli Kapaklı Defter - 169 TL

Studi Kalem Kutusu - 69 TL

Studi Eğlenceli Kalem Kutu - 179 TL

Studi Eğlenceli Büyük Kalem Kutu - 299 TL

Studi Masaüstü Metal Kalemlik - 21,50 TL

Studi Alüminyum Okul Matarası (600 ml) - 139 TL