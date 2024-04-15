Borsa İstanbul 100 endeksi haftaya yüzde 0,5 düşüşle 9759 başladı

Piyasalar Orta Doğu’daki gelişmeleri takip etmeye devam ediyor. İran’ın cumartesi günü yaptığı saldırı girişiminin Borsa İstanbul'u nasıl etkilediği araştırılıyor. Ramazan Bayramı tatilinin ardından 15 Nisan Pazartesi günü Borsa İstanbul açıldı. Peki Borsa İstanbul 15 Nisan Pazartesi kaç seviyesinden açıldı? BİST 100 endeksi kaç seviyesinden işlem görüyor? Borsa düştü mü? İşte detaylar...

Küresel piyasalar, hafta sonu İran'ın İsrail'e yönelik düzenlediği saldırılar nedeniyle Orta Doğu'da artan gerilimi takip ediyor. Gözler ise tatilin ardından Borsa İstanbul'a çevrildi. Borsa İstanbul güne nasıl başladı? BİST endeksi kaç oldu? Borsanın hareketleri haberimizde...

BORSA GÜNE NASIL BAŞLADI?

İsrail’in Şam’daki İran konsolosluğuna saldırmasının ardından tansiyon yükselmişti. İran cephesinden ise karşılık verileceğine yönelik mesajlar gelmişti. İran’dan beklenen misilleme cumartesi günü geldi. İsrail’e çok sayıda İHA ve füzeli saldırı yapıldı. İran ve İsrail arasında yaşanan çatışmaların yarın dünyadaki tüm borsaları etki altına alması bekleniyor.

Yurt içinde arefe günü olan salı günü alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,59 değer kazancıyla 9.814,19 puanla tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirmişti.

BİST 100 endeksi haftaya 9759 puan seviyesinde başladı.

BİST 100 ENDEKSİ KAÇ SEVİYESİNDEN İŞLEM GÖRÜYOR?

Bankacılık endeksi yüzde 0.45 oranında düşüşle 12686 puan, sanayi endeksi yüzde 0.69 oranında azalışla 14370 puan seviyesinden işlem görüyor.

VİOP'TA ENDEKS HAFTAYA DÜŞÜŞLE BAŞLADI

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yüzde 0,7 azalışla 10.674,50 puandan başladı.