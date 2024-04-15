Yatırımcılar 9 günlük bayram tatilinden sonra Borsa İstanbul ne zaman açılacak, sorusunu arama motorlarında sorguluyor. Peki, bayramı tatili nedeniyle kapalı olan Borsa ne zaman açılacak, saat kaçta? Borsa şu an açık mı? İşte detaylar...

Şeker Bayramı 10-11-12 Nisan günlerinde idrak edildi. Bu günler resmi tatil olduğu için borsa da çalışmadı. Peki, Borsa saat kaçta açılır?

Borsada hisse senedi saat kaçta alınır?

BİST NE ZAMAN AÇILACAK?

Borsa İstanbul bugün saat 09.40'ta açılacak. BIST'te bayram tatili sonrası ilk işlem günü 15 Nisan Pazartesi olacak.

BORSADA HİSSE SENEDİ SAAT KAÇTA ALINIR?

Borsa İstanbul pay piyasasında işlem gören hisse senetlerinde işlem saatleri açılış, kapanış ve sürekli seans olarak üçe ayrılır.

Hafta içi her gün 09:40 - 09:55 saatleri arasında emir toplama işlemleri gerçekleştirilir. Saat 09:55 itibarıyla ise fiyat belirleme ve işlemler gerçekleşir. Sürekli işlem yöntemi ile seans 10:00 - 18:00 arasında devam eder.

Kapanış ziliyle birlikte bu seans sona erdiğinde 18.01'e kadar tek fiyatIı marj yayınlanır. Ardından 18.05'e kadar yeni emirler toplanır ve daha önce iletilmiş olanlar isteğe bağlı olarak değiştirilir ya da iptal edilir.