Bu şirketlere dikkat! İşte borsa rekor kırarken geride kalan hisseler...

Borsada son dakika! 9756’ya kadar yükselen BİST100 için hem kâr satışları hem de yeni zirve uyarıları artarken; endeksteki rekora rağmen birçok büyük hisse geride kaldı. Son üç haftada PETKİM, Migros, Gübre Fabrikaları, HEKTAŞ, Ereğli Demir Çelik, Oyak Çimento ve ODAŞ Elektrik gibi hisseler değer kaybetti. Emlak Konut GYO, Enka İnşaat, ÇİMSA, Kardemir, Şişecam, Koza Altın, SASA gibi hisseler de endeks altı performans gösterdi.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi, piyasadaki genel beklentilerden daha hızlı hareket ederek, bayram öncesinde kritik 9450 direncini aştı ve yeni rekor seviyelere ulaştı. Son kapanışını 9756’dan gerçekleştiren BİST100'de bugünkü işlemler yarım gün gerçekleşecek. Döviz bazında 305 dolara yükselen endeks, psikolojik 10.000 seviyesine de oldukça yaklaştı. Sadece son üç işlem gününde endeksin yüzde 9 yükselmesi, kâr satışı beklentilerini de bir miktar canlı tutuyor.

BORSADA BEKLENTİ VE HEDEF

Analistler; yabancı yatırımcı girişiyle birlikte belli sektör ve hisselerde yoğunlaşan alımların endeksi yukarı taşıdığını, henüz tam anlamıyla genele yayılan bir yükseliş olmadığını, yaşanabilecek kâr satışları halinde 9450 seviyesinin dikkatle takip edilmesi gerektiğini vurguluyor. Rasyonel politikaların yabancı nezdinde daha fazla karşılık bulduğunu belirten analistler; yeni not artışları ve gri listeden çıkış beklentileriyle birlikte, endekste 320 dolara doğru hareketin yaşanabileceğini aktarıyor.

EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Bu arada borsa rekor üstüne rekor kırarken, özellikle yükselişin başladığı 18 Mart sonrası işlemlerde BİST50 kapsamında yer alan hisselerden değer kaybedenler de oldu. Bu kapsamda PETKİM, Migros, Gübre Fabrikaları, HEKTAŞ, Ereğli Demir Çelik, Oyak Çimento ve ODAŞ Elektrik, yüzde 10 ila yüzde 2 arasında değişen oranlarda düşüş gösterdi.

ENDEKSİN GERİSİNDE KALANLAR

Bu süreçte yükselse de, endeks kadar getiri sunmayan BİST50 hisseleri de dikkat çekti. ASTOR Enerji, Emlak Konut GYO, Enka İnşaat, Borusan, ÇİMSA, Kardemir, Şişecam, Koza Altın, BİM, Aselsan ve SASA Polyester de yüzde 1 ila yüzde 7 arası yükselişle birlikte endeksin gerisinde kaldı. Bu kategoride yer alan BİMAS, ASELS ve EKGYO gibi hisselerin önceki haftalarda önden giderek daha iyi performans gösterdiği de gözlemlendi.

EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Öte yandan bazı hisseler de endeksin oldukça üzerinde performans göstererek öne çıktı. Yapı Kredi Bankası, Akbank, Türk Telekom, İş Bankası, Garanti Bankası, Koç Holding, TAV Havalimanları ve Halk Bankası yüzde 45 ila yüzde 20 arasında yükselişe imza atarak; BİST50 kapsamında en çok kazandıran hisseler olarak öne çıktılar.