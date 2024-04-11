Borsa 15 Nisan Pazartesi günü açılacak
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Borsa ne zaman açılır, sorusu arama motorlarında sorgulanıyor. Bu sene 9 gün olan bayram tatili boyunca kapalı olan Borsa İstanbul'un ne zaman işlem göreceği merak ediliyor. Peki, Borsa bayramdan sonra ne zaman açılacak 2024? Borsa İstanbul kapalı mı? Borsa ne zaman açık? İşte cevabı.
Borsa bugün açık mı, sorusuna cevap aranıyor. Borsa İstanbul'daki tatil günleri genellikle Türkiye'nin resmi tatil günleriyle örtüşür. Ramazan Bayramı tatili sürerken bu sene 9 gün olan bayram tatili boyunca borsa kapalı olacak. Peki, Borsa piyasa ne zaman açılıyor?
Borsa İstanbul bayram tatili kaç gün?
BORSA NE ZAMAN AÇILIR?
Borsa İstanbul, bu tatil günlerinde işlemlere ara verir ve yatırımcılar için tatil günleri belirtilen özel günlerde resmi olarak ilan edilir. Bu kapsamda Borsa İstanbul, 8 Nisan Pazartesi günü tam gün, 9 Nisan Salı günü ise saat 13.00'a kadar işlem gördü.
10-11-12 Nisan 2024, Çarşamba-Perşembe-Cuma günleri Ramazan Bayramı dolayısıyla Borsa İstanbul kapalı olacak. Borsa bayram tatili sona erdikten sonra 15 Nisan'da hizmet verecek.
Kaynak: Türkiye Gazetesi