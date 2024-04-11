Borsa 15 Nisan Pazartesi günü açılacak

Düzenleyen: Kübra Çelepi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 11 Nisan 2024 13:07 - Güncelleme: 11 Nisan 2024 13:08 - Güncelleme:

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Borsa ne zaman açılır, sorusu arama motorlarında sorgulanıyor. Bu sene 9 gün olan bayram tatili boyunca kapalı olan Borsa İstanbul'un ne zaman işlem göreceği merak ediliyor. Peki, Borsa bayramdan sonra ne zaman açılacak 2024? Borsa İstanbul kapalı mı? Borsa ne zaman açık? İşte cevabı.