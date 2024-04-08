Dolar resmen durdu! Borsadan çifte rekor, adım adım 10.000’e… | 8 Nisan piyasa kapanış

Piyasalarda son dakika! Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi 9766 ile zirve yaptı ve 9756’dan rekor kapanış gerçekleştirdi. Endeks, psikolojik 10.000 sınırına iyice yaklaştı. Dolarda ise 32,00’ye yakın stabil görünüm devam etti. 8 Nisan altın fiyatı da serbest piyasada 2421 TL ile rekor kırdıktan sonra düşüşe geçti. Kapalıçarşı’da ise gram, 2525 TL satış fiyatını gördü. Analistler; yabancı ilgisinin arttığını, bu durumun TL varlıklara pozitif yansıdığını belirtiyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Piyasalar kısa haftanın ilk işlem gününü geride bıraktı. Geçen haftanın son iki gününde ciddi sıçrayış yapan ve rekor seviyeden kapanış gerçekleştiren BİST100 endeksi, bugün de yükselişe kaldığı yerden devam etti. Perşembe ve cuma gününe göre endekste prim oranı düşse de yeni rekorlar test edildi. BİST100 gün içinde 9766 ile tüm zamanların zirvesini gördü. Ardından %1,43 yükselişle 9756’dan günü tamamlayan endeks, böylece en yüksek kapanış rakamına imza atmış oldu. Bugünkü yükselişte PETKM, KRDMD, EREGL ve TUPRS gibi sanayi hisselerinin öne çıkması dikkat çekti.

BİST100 HEDEF VE BEKLENTİ

Analistler; borsada 26 Şubat-19 Mart aralığında gerçekleşen düşüşe dikkat çekerek, “Söz konusu tarih aralığında, dalgalı seyirle birlikte 9450’den 8695 seviyesine kadar gerileme yaşanmıştı. Son iki işlem gününde ise 9450’nin aşılmasıyla birlikte yatay bant yukarı kırıldı. Bu kırılma, artık teknik formasyon gereği 10.000 – 10.200 bandına varabilecek yükselişe işaret ediyor. Kâr satışları gelse de 9450 seviyesi korunduğu müddetçe endeks için 10.000 beklentileri telaffuz edilebilir” görüşünü dile getiriyor.

DOLAR YÜKSELECEK Mİ?

Son günlerde artan yabancı sermaye girişiyle birlikte hisse senetlerinde ciddi primler yaşanırken; kurlarda da yükseliş beklentisinin boşa çıkmasının ardından dolarda stabil görünüm sağlandı. 8 Nisan dolar fiyatı 32,00 TL’ye yakın yatay kapanırken; TCMB’nin geçen hafta 3,2 milyar dolarlık alımla rezerv biriktirmeye başladığı belirtiliyor. Analistler; Türkiye’nin risk priminin gerilediği, not artışlarının ve gri listeden çıkışın gündemde olduğu ana senaryoda, piyasadaki pozitif görünümün devamını bekliyor.

ALTINDAN BİR MOLA!..

Bu arada soluksuz yükselerek 2421 TL ile tüm zamanların rekorunu kıran gram altın tarafında mini kâr satışları yaşandı. Gram, 8 Nisan işlemlerini 2400 TL’ye yakın seviyelerden tamamlamaya hazırlanıyor. Ons aştın da 2353 dolarla zirve yaptıktan sonra 2330 dolar sınırına çekildi. Öte yandan Kapalıçarşı’da işlem gören gram altın fiyatı 2525 TL satış fiyatına yükselirken; çeyrek altın akşam saatlerinde 4 bin 447 TL’den, yarım altın 8 bin 517 TL’den ve tam altın da 16 bin 705 TL’den satılıyor.