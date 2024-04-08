Altın mı gümüş mü almalı? Mert Başaran en avantajlı yatırım için tüyo verdi

Seçimlerin ardından altın fiyatlarında yükseliş hızla devam ediyor. Yatırım uzmanı ünlü ekonomist Mert Başaran, altın fiyatlarıyla ilgili son tahminini açıkladı. TGRT Haber'de konuşan Başaran, "Altın mı gümüş mü almalı? sorusuna cevap verdi. "Bunu beklemiyorduk" diyen Başaran en avantajlı yatırım için tüyo verdi.

Tüm zamanların en çok kazandıran yatırımı altın, seçimlerin ardından piyasayı alt üst etmeye devam ediyor. ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) faiz indirimi beklentisiyle Ons altın yeni zirveleri test ediyor. Ons altın 2.240 dolara kadar çıktı. Rekor üstüne rekor kıran Ons altınla gram altın fiyatları da yükselişe geçti. Kapalıçarşı'da gram altın yüzde 2,75 artışla 2 bin 391 TL'ye çıktı. Altın fiyatlarında yaşanan yükseliş yatırımcısının ilgisini daha da çekti.

Yatırım uzmanı ünlü ekonomist Mert Başaran, altın fiyatlarında yükselişin devam edip etmeyeceğine ilişkin kritik soruya cevap verdi. TGRT Haber'de yayımlanan 'Para Konuşalım' programında konuşan Başaran, en avantajlı altın yatırımını da açıkladı.

Başaran şu ifadeleri kullandı:

"Altın son zamanlarda çokça konuştuğumuz bir yatırım. Grafikte de gördüğümüz gibi altın dört kez geçemediği sınırı geçti. Yaklaşık 3.5 4 yıldır geçemediği sınırı kırarak hızlandı. Altın yeni bir döneme geçiyor gibi düşünmememiz lazım.

KİMSE ALTINLA BORÇLANMASIN!

Daha önce de söylemiştim altınla borçlanmayın. Borcunuz varsa kapatın. Mecbur değilseniz de satmayın. Altının böyle bir dönemi, 3.5-4 yıllık hareketi çok nadir oluyor. 2 bin 70 dolardan 2 bin 300 dolara çıktı.

Yani çok kısa sürede yüzde 12-13 dolar bazında kâr yaptı. Burada belki bir düzeltme yapabilir. İran-İsrail gerginliği ile çok daha farklı noktalara da gidebilir.

Yurt içinde biraz sakin kaldı, çok fazla etkili olmadı. Gramda aşırı bir yükseliş olmadı. Yarın burada da bir etki olmasıyla gram altında da ciddi bir değişiklik olabilir. Dolayısıyla altını mecbur değilseniz bu sene satmayın. Altında dikkatli olmakta, portföyde bulundurmakta fayda var.

Altın 1600'lerden 2300'lere geldi. Yıl sonuna kadar böyle bir artış beklemiyorduk. Çok kısa bir sürede yaptı. Bu altında çok daha enteresan bir sürecin yaşanacağını gösteriyor. 2.400 doları da görebilir. Biraz daha dikkatli olmak lazım.

ALTINA ALTERNATİF YATIRIM

Altında olduğu gibi gümüş fiyatlarında da durum aynı. Altın sert hareketler yaptığı zaman gümüş fiyatları da aynı hareketi yapıyor. Çok uzun zamandır gümüş de artmıyordu. Vatandaş artıyor zannediyordu ama ons bazında yükseliş yoktu. Ons Gümüşte de hareket başladı. Ons bazında 26 dolara geldi. Yarın bir gün 28'leri 30'ları görme ihtimali var. Portföyde altın ve gümüşü tutmak lazım.

Altınla gümüş arasında bir rasyo, oran var. Altın ve gümüş birbirini takip ediyor. Altın çok arttığında gümüş de onu takip ediyor. Gümüş sadece bazen çok hızlı çıkıp çok hızlı düşüyor. Betası yüksektir. Koşarken hızlı koşuyor, düşerken hızlı düşüyor.

EN İDEAL YATIRIM

Her zaman söylüyorum: En ideal yatırım, altın ve gümüşün olduğu kıymetli madenler fonları. Onlarda bulunursanız çok daha avantajlı oluyor. Onlar sizin yerinize çok daha iyi yönetiyor. Arada bir altına arada bir gümüşe geçiyorlar. Arada o değişikliği de yapmak önemli."



