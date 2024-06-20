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Borsa İstanbul, özel bankalar ile aynı sınıfta olması sebebiyle bugün ve yarın açık olacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Borsa İstanbul, özel bankalar ile aynı sınıfta olması sebebiyle bugün ve yarın açık olacak

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kurban bayramının sona ermesinin ardından borsada işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar bugün açık mı, çalışıyor mu araştırmaya başladı. 4 gün boyunca kapalı olan Borsa İstanbul'da işlemlerini gerçekleştirecek olanlar 20 Haziran'da kaçta açılıyor sorusuna cevap aradı. İşte çalışma saatleri...

16 Haziran'da başlayan Kurban bayramı sebebiyle BIST, işlem almıyordu. Resmi tatilin sona ermesinin ardından işleme açık olacak borsada işlem gerçekleştirecek olanlar ise bugün açık mı kapalı mı araştırmakta. 

BORSA İSTANBUL BUGÜN AÇIK MI?

BIST, özel bankalar ile aynı sınıfta yer alması ve resmi tatilin sona ermesinden dolayı bugün (20 Haziran) açık olacak. 19 Haziran'da bayramın son gününü yaşarken bugün itibarıyla BIST işlemlerine devam edilecek.

Borsa İstanbul, özel bankalar ile aynı sınıfta olması sebebiyle bugün ve yarın açık olacak - 1. Resim

BORSA ÇALIŞMA SAATLERİ 2024

09.40 – 09.55: Açılış Seansında Tek Fiyatla Emir Toplama 09.55 – 10.00: Fiyat Belirleme ve İşlem 10.00 – 13.00: Sürekli İşlem 13.00 – 13.55: Tek Fiyat Seansı (Gün Ortası) 13.55 – 14.00: Eşleştirme/Fiyat Belirleme 14.00 – 18.00: Sürekli İşlem

KARGOLAR BUGÜN ÇALIŞIYOR MU?

Resmi tatilin sona ermesiyle beraber kargolar, hizmet vermeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eklediği 2 günlük idari izin, kamu çalışanlarını kapsıyor. Bu nedenle Aras, MNG, Sürat kargo şirketleri bugün dağıtım yapmaya devam edecek.

Borsa İstanbul, özel bankalar ile aynı sınıfta olması sebebiyle bugün ve yarın açık olacak - 2. Resim

SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?

Hastane, aile hekimi ve sağlık ocakları, idari izin kapsamında yer alması sebebiyle bugün kapalı olacak. Sağlık ocaklarına gidecek olan vatandaşlar önümüzdeki hafta itibarıyla hizmet alabilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu çalışanları için Kurban bayramı tatiline 2 günlük idari izin eklemişti. Böylece kamuda çalışan vatandaşların bayram tatili toplamda 9 gün oldu.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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