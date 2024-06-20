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Kurban bayramı tatiline 2 günlük idari izin eklenmesi sebebiyle bugün sağlık ocakları kapalı olacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kurban bayramı tatiline 2 günlük idari izin eklenmesi sebebiyle bugün sağlık ocakları kapalı olacak

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

16 Haziran'da başlayan Kurban bayramı tatiline Cumhurbaşkanı Erdoğan 2 günlük idari izin eklediğini duyurmuştu. 20 Haziran günü sağlık ocaklarına gidecek olan vatandaşlar ise bugün açık mı, kapalı mı araştırmaya başladı. Hastaneler ve aile hekimleri bugün çalışıyor mu gündemde yer alırken tatilin biteceği tarih...

Kurban bayramı bu sene 16 Haziran'da başlarken 19 Haziran'da sona erdi. Kabine Toplantısı'nın ardından Recep Tayyip Erdoğan, 2 günlük idari izin ekleneceğini açıklamıştı. Buna göre kamu kurumlarının tatili 9 güne çıktı. Vatandaşın gündeminde ise sağlık ocakları bugün açık mı sorusu yer aldı.

20 HAZİRAN SAĞLIK OCAKLARI BUGÜN AÇIK MI?

Kurban bayramı tatilinin kamu kurumlarında 9 gün olması sebebiyle bugün aile hekimleri, hastaneler ve sağlık ocakları kapalı olacak. Perşembe ve cuma günü kapalı olan yerler önümüzdeki hafta ile beraber hizmet vermeye devam edecek.

24 Haziran itibarıyla kamu kurumları açık olacak.

Kurban bayramı tatiline 2 günlük idari izin eklenmesi sebebiyle bugün sağlık ocakları kapalı olacak - 1. Resim

KARGOLAR BUGÜN ÇALIŞIYOR MU?

Resmi tatil sebebiyle 3 gün hizmet vermeyen kargolar bugün itibarıyla normal çalışma saatlerine geri döndü. Arefe günü yarım gün olarak hizmet veren Aras, Yurtiçi, Sürat, MNG ve Trendyol Express kargo bugün, dağıtım ve gönderim işlemlerine devam edecek.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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