Trendyol Express kargo bayramda resmi tatil sebebiyle çalışmıyor

16 Haziran günü başlayacak olan Kurban bayramına kısa süre kalmasıyla beraber kargo bekleyen vatandaşlar Trendyol Express bayramda çalışıyor mu, arefe günü açık mı sorularına cevap aramaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2 gün idari izin eklemesinin ardından tatil 9 güne çıkarken kargolar dağıtım yapacak mı merak edildi.

Trendyol Express, PTT, Aras Kargo, MNG Kargo gibi şirketlerin bayramda çalışıp çalışmadığı merak konusu olurken binlerce vatandaş kargo işlemlerini tamamlamak için çalışma saatlerini araştırdı. Gönderi bekleyen ve gönderecek olan vatandaşlar 16-17-18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek olan bayram tatilinde ve arefe günü kargo çalışma saatlerini araştırıyor.

TRENDYOL EXPRESS BAYRAMDA ÇALIŞIYOR MU?

16 Haziran günü başlayacak olan bayram tatilinin resmi tatil sayılması sebebiyle bankalar, hastaneler, noterler, kargo şirketleri gibi kurumlar hizmet vermeyecek.

Buna göre Trendyol Express'in de bayram boyunca çalışmıyor olması bekleniyor. Yurtiçi, MNG, PTT, Aras Kargo, Sürat Kargo, Hepsijet, Trendyol Ekspress şirketleri 15 Haziran arefe gününde yarım gün olarak hizmet verecek.

KURBAN BAYRAMI HANGİ GÜNLER?

Kurban Bayramı Arife Günü | 15 Haziran Cumartesi

1. Günü | 16 Haziran Pazar

2. Günü | 17 Haziran Pazartesi

3. Günü | 18 Haziran Salı

4. Günü | 19 Haziran Çarşamba

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram tatiline 2 gün idari izin ekleyerek toplamda 9 güne çıkartıldığını geçtiğimiz günlerde şu sözlerle açıklamıştı:

"Kamu çalışanlarımız için 16 Haziran pazar günü başlayacak Kurban Bayramı sonrasındaki 2 günlük süreyi de idari izin kapsamına aldık. Böylelikle 9 günlük bir tatil imkanı sağlamış oluyoruz."