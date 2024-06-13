15 Haziran Cumartesi arefe günü kargolar yarım gün olarak hizmet verecek

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 13 Haziran 2024 11:09 - Güncelleme: 13 Haziran 2024 11:19 - Güncelleme:

Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi

16 Haziran günü başlayacak olan Kurban bayramı boyunca kapalı olacak olan kargo şirketlerinde işi olan vatandaşlar cumartesi günü açık mı, kapalı mı araştırıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram tatilini 2 gün idari izin ekleyerek toplamda 9 güne çıkarırken arefe günü kargolar çalışıyor mu 2024 merak edildi.