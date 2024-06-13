15 Haziran Cumartesi arefe günü kargolar yarım gün olarak hizmet verecek
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
16 Haziran günü başlayacak olan Kurban bayramı boyunca kapalı olacak olan kargo şirketlerinde işi olan vatandaşlar cumartesi günü açık mı, kapalı mı araştırıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram tatilini 2 gün idari izin ekleyerek toplamda 9 güne çıkarırken arefe günü kargolar çalışıyor mu 2024 merak edildi.
15 Haziran Cumartesi günü Kurban bayramı arefesi olurken kargo bekleyen ve göndermek isteyen vatandaşlar çalışıp çalışmadığını araştırmaya başladı. Hafta sonu yarım gün mesai yapan kargo şirketleri arefe günü çalışıyor mu sorusunun cevabını haberimizde derledik.
15 HAZİRAN CUMARTESİ KARGOLAR AÇIK MI?
Arefe günü kargo şirketleri yarım gün olarak hizmet verirken Kurban bayramında resmi tatil olması sebebiyle kapalı olacak.
Yurtiçi, MNG, PTT, Aras Kargo, Sürat Kargo, Hepsijet, Trendyol Ekspress şirketleri, resmi tatillerde hizmet vermezken arefe günü yarım gün olarak çalışıyor.
KURBAN BAYRAMINDA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram tatiline 2 gün idari izin ekleyerek toplamda 9 güne çıkarttı. Kargo şirketlerinin idari izin kullanması halinde 24 Haziran, kullanmaması halinde ise 20 Haziran'da dağıtım yapmaya devam edecek.
Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığını Recep Tayyip Erdoğan şu sözlerle duyurmuştu:
"Kamu çalışanlarımız için 16 Haziran pazar günü başlayacak Kurban Bayramı sonrasındaki 2 günlük süreyi de idari izin kapsamına aldık. Böylelikle 9 günlük bir tatil imkanı sağlamış oluyoruz."
Kaynak: Türkiye Gazetesi