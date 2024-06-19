Bu akşamın maç programına göre EURO 2024’te Türkiye’nin karşılaşması bulunmuyor
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
EURO 2024’te heyecan devam ederken dün akşam Milli Takımımız Gürcistan ile mücadele etti. Karşılaşmadan 3-1’lik skorla galip ayrılırken bugün maç var mı, hangi maçlar var araması yapıldı. Almanya’nın ev sahipliği yaptığı turnuvada F grubunda yer alıyoruz.
19 Haziran günü kimin maçı var merak edilirken EURO 2024 takvimi de gündeme geldi. Dün akşam 19.00’da başlayan Türkiye - Gürcistan karşılaşmasından galip ayrılmamızın ardından bu akşamın programı da araştırıldı.
BUGÜN MAÇ VAR MI?
19 Haziran günü Milli Takımımızın EURO 2024’te karşılaşması bulunmuyor. Bugün turnuvada İskoçya – İsviçre, Hırvatistan – Arnavutluk ve Almanya – Macaristan mücadeleleri oynanacak.
EURO 2024 TÜRKİYE 2. MAÇI NE ZAMAN, KİMİNLE?
Milli Takımımız, 22 Haziran Cumartesi günü Dortmund'da Portekiz ile mücadele edecek. F Grubu'nda oynanan ilk maçlar tamamlanırken puan durumu da netleşti.
Maç takvimi ise şöyle:
18 Haziran Salı:
19.00 Türkiye-Gürcistan (BVB Stadı-Dortmund)
22 Haziran Cumartesi:
19.00 Türkiye-Portekiz (BVB Stadı-Dortmund)
26 Haziran Çarşamba:
22.00 Çekya-Türkiye (Volkspark Stadı-Hamburg)
A MİLLİ TAKIM KADROSU
Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
Defans: Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Ahmetcan Kaplan (Ajax), Merih Demiral (Al-Ahli), Samet Akaydın (Panathinaikos)
Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuşlu (West Bromwich), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund)
Forvet: İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Yunus Akgün (Leicester City), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Arda Güler (Real Madrid), Bertuğ Yıldırım (Rennais), Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Yusuf Yazıcı (Lille)
Kaynak: Türkiye Gazetesi