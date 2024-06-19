Bu akşamın maç programına göre EURO 2024’te Türkiye’nin karşılaşması bulunmuyor

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 19 Haziran 2024 09:50 - Güncelleme: 19 Haziran 2024 10:17 - Güncelleme:

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EURO 2024’te heyecan devam ederken dün akşam Milli Takımımız Gürcistan ile mücadele etti. Karşılaşmadan 3-1’lik skorla galip ayrılırken bugün maç var mı, hangi maçlar var araması yapıldı. Almanya’nın ev sahipliği yaptığı turnuvada F grubunda yer alıyoruz.