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Bugün kandil mi, en yakın kandil ne zaman? 2026 dini günler ve kandiller

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Bugün kandil mi, en yakın kandil ne zaman? 2026 dini günler ve kandiller
Başlık ResmiBugün kandil mi, en yakın kandil ne zaman? 2026 dini günler ve kandiller

Bugün kandil mi sorusu 9 Ekim 2026 Cuma günü dini gün ve geceleri takip edenlerin gündeminde yer alıyor. Yılın kalan döneminde idrak edilecek kandiller ile üç ayların başlangıç tarihi merak edilirken 2026 dini günler takvimi de araştırılıyor.

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9 Ekim Cuma günü kandil olup olmadığı, cuma gününün manevi önemi nedeniyle sıkça araştırılıyor. 2026 yılı dini günler takviminde Mevlid Kandili ağustos ayında idrak edilirken yılın kalan bölümünde üç ayların başlangıcı ve Regaib Kandili bulunuyor. Recep ayıyla başlayacak yeni dönem aralık ayında başlayacak.

BUGÜN KANDİL Mİ?

9 Ekim 2026 Cuma günü kandil değil. 2026 yılı dini günler ve geceler takviminde 9 Ekim tarihine denk gelen bir kandil bulunmuyor. Yılın önceki kandilleri arasında Miraç Kandili 15 Ocak, Berat Kandili 2 Şubat ve Mevlid Kandili 24 Ağustos tarihlerinde yer aldı.

Cuma günü İslam dünyasında önemli bir gün olmakla birlikte her cuma kandil olarak kabul edilmiyor. Kandil olarak anılan Regaib, Miraç, Berat ve Mevlid geceleri yıl içinde belirli hicri tarihlere denk geliyor. Bu nedenle 9 Ekim Cuma günü kandil gecesi bulunmazken bir sonraki kandil için aralık ayı beklenecek.

Bugün kandil mi, en yakın kandil ne zaman? 2026 dini günler ve kandiller
Başlık ResmiBugün kandil mi, en yakın kandil ne zaman? 2026 dini günler ve kandiller

EN YAKIN KANDİL NE ZAMAN?

9 Ekim 2026 tarihinden sonraki en yakın kandil Regaib Kandili olacak. Regaib Kandili 10 Aralık 2026 Perşembe günü idrak edilecek. Aynı tarih, hicri takvimde 1 Recep 1448'e ve üç ayların başlangıcına denk geliyor. Böylece Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan üç aylara da 10 Aralık'ta girilecek.

Regaib gecesi, Recep ayının ilk cuma gecesi olarak kabul ediliyor. 2026 takviminde Recep ayının ilk günü perşembeye denk geldiği için üç ayların başlangıcı ile Regaib Kandili aynı tarihte yer alıyor. Regaib Kandili'nin ardından Miraç ve Berat kandilleri 2027 yılının ilk aylarında idrak edilecek

2026 YILI DİNİ GÜNLER VE KANDİLLER

15 Ocak 2026 Perşembe
Miraç Kandili

2 Şubat 2026 Pazartesi
Berat Kandili

19 Şubat 2026 Perşembe
Ramazan başlangıcı

16 Mart 2026 Pazartesi
Kadir Gecesi

20 Mart 2026 Cuma
Ramazan Bayramı 1. günü

27 Mayıs 2026 Çarşamba
Kurban Bayramı 1. günü

15 / 16 Haziran 2026 Pazartesi / Salı
Hicri yılbaşı

24 / 25 Haziran 2026 Çarşamba / Perşembe
Aşure Günü

24 Ağustos 2026 Pazartesi
Mevlid Kandili

10 Aralık 2026 Perşembe
Üç ayların başlangıcı

10 Aralık 2026 Perşembe
Regaib Kandili

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Editör : İREM ÖZCAN
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