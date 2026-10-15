İstanbul’da etkili olan kuvvetli yağış ve rüzgar sonrası motokuryelerin çalışma durumu 15 Ekim Perşembe günü gündeme geldi. İstanbul Valiliği’nin motosiklet ve türevi iki tekerlekli araçlara yönelik kararı nedeniyle kurye hizmetleri, yemek siparişleri ve market teslimatlarının son durumu araştırılıyor.

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İstanbul’da olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşım tedbirleri artırıldı. Okulların tatil edilmesinin yanı sıra motosiklet ve motokuryeleri ilgilendiren trafik kararı da uygulamaya alındı. Yemek ve market siparişi vermek isteyenler ise kurye hizmetlerinin devam edip etmediğini ve yasağın ne kadar süreceğini merak ediyor.

BUGÜN KURYELER ÇALIŞIYOR MU?

İstanbul Valiliği’nin açıklamasına göre motosiklet ve türevi iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışı 14 Ekim Çarşamba günü saat 21.00’den itibaren yasaklandı. Kararın motokuryeleri de kapsaması nedeniyle motosikletle teslimat yapan kuryeler, yasak sürdüğü sürece trafiğe çıkamayacak. Bu nedenle 15 Ekim Perşembe günü İstanbul’da motokurye hizmetlerinde ciddi kısıtlamalar yaşanıyor.

Otomobil veya farklı teslimat yöntemlerini kullanan işletmeler hizmet vermeye devam edebiliyor. Bu nedenle bugün kuryelerin çalışıp çalışmadığı, kullanılan araca ve sipariş verilen işletmenin çalışma düzenine göre değişiklik gösterebilir. Uygulamalarda teslimata kapalı görünen bölgeler veya uzayan teslimat süreleriyle karşılaşılabilir.

Bugün kuryeler çalışıyor mu, motokurye yasağı var mı? 15 Ekim motosiklet yasağı son durum

MOTOKURYE YASAĞI NE KADAR SÜRECEK?

İstanbul Valiliği motosiklet ve türevi iki tekerlekli araçlara yönelik yasağın belirli bir bitiş saatini açıklamadı. Resmi duyuruda kararın “ikinci bir talimata kadar” geçerli olacağı belirtildi. Bu nedenle 15 Ekim için motokurye yasağının sona ereceği kesin bir saat bulunmuyor.

Yasağın kaldırılması için İstanbul Valiliği tarafından yeni bir açıklama yapılması bekleniyor. Hava koşullarının seyri ve trafik güvenliği dikkate alınarak karar yeniden değerlendirilecek. Motokuryelerin yeniden çalışmaya başlayacağı saat de Valiliğin yeni duyurusuyla netleşecek.

Bugün kuryeler çalışıyor mu, motokurye yasağı var mı? 15 Ekim motosiklet yasağı son durum

YEMEK VE MARKET SİPARİŞLERİ İPTAL Mİ?

Motosiklet yasağı, İstanbul genelindeki bütün yemek ve market siparişlerinin otomatik olarak iptal edildiği anlamına gelmiyor. Sipariş platformları ve işletmeler, teslimat yöntemlerine ve bulundukları bölgeye göre hizmetlerini sürdürebiliyor.

Yemek veya market siparişi verecek kullanıcıların uygulamadaki güncel teslimat durumunu kontrol etmesi gerekiyor. Adrese teslimat seçeneği kapalıysa ya da tahmini teslimat süresi normalden uzunsa bu durum motokurye yasağı ve hava koşullarına bağlı olabilir. Sipariş kabulü ve iptal durumu her platform ve işletmede ayrı şekilde uygulanabilir.

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