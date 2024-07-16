Bugün Samsun Çarşamba'da olan 3.3 büyüklüğündeki deprem çevre illerde de hissedildi

Kandilli Rasathanesi son depremler listesinde yer alan Samsun depreminin ardından bugün olan sarsıntının kaç büyüklüğünde ve saat kaçta olduğu merak konusu oldu. Öğlen saatlerinde sarsıntıyı hisseden vatandaşlar az önce Samsun'da deprem mi oldu araştırırken AFAD, verileri paylaştı.

16 Temmuz günü Samsun 13.28'de Kandilli Rasathanesi verilerine göre 3.3 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar ise depremin şiddetini ve derinliğine dair bilgilere anlık olarak ulaşabildi.

BUGÜN AZ ÖNCE SAMSUN'DA DEPREM Mİ OLDU 16 TEMMUZ?

16 Temmuz günü Samsun’un Tekkeköy ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde 3.3 büyüklüğünde deprem olurken vatandaşlar endişeli anlar yaşadı.

Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı depremin derinliği 7,26 km olarak ölçüldü.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON VERİLER

16 Temmuz günü meydana gelen tüm sarsıntıların derinliğine ve büyüklüğüne anlık olarak erişebiliyoruz. Çanakkale, Balıkesir, Batman, Muş, Malatya ve Rize gibi illerimizde meydana gelen depremlere son veriler listesi sayesinde anlık olarak ulaşabiliyoruz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın verilerine göre bugün Samsun'da olan sarsıntının şiddeti 3.4 olarak kaydedilirken merkez üsttü Tekkeköy olarak belirlendi.