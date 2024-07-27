Bugünün maç programına göre Beşiktaş ile Gençlerbirliği hazırlık kapsamında 20.00'da karşılaşacak

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 27 Temmuz 2024 19:04 - Güncelleme: 27 Temmuz 2024 19:11 - Güncelleme:

Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi

Futbolseverlerin gündeminde bu akşamın maçları yer alırken Süper Lig'de sezon arası yaşanıyor. Takımlar, kadrolarını güçlendirmek adına transferler yaparken bugün maç var mı, yok mu araştırıldı. BJK bu akşam hazırlık maçında Gençlerbirliği ile mücadele edecek.