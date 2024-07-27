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Bugünün maç programına göre Beşiktaş ile Gençlerbirliği hazırlık kapsamında 20.00'da karşılaşacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bugünün maç programına göre Beşiktaş ile Gençlerbirliği hazırlık kapsamında 20.00&#039;da karşılaşacak

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Futbolseverlerin gündeminde bu akşamın maçları yer alırken Süper Lig'de sezon arası yaşanıyor. Takımlar, kadrolarını güçlendirmek adına transferler yaparken bugün maç var mı, yok mu araştırıldı. BJK bu akşam hazırlık maçında Gençlerbirliği ile mücadele edecek.

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken takımlar transfer görüşmelerini sürdürüyor. 27 Temmuz Cumartesi akşamı oynanacak olan maçların programı da gündemde yer aldı.

BU AKŞAM MAÇ VAR MI 27 TEMMUZ CUMARTESİ?

Bu akşamın maç programına göre Beşiktaş ile Gençlerbirliği 20.00'da karşılaşacak. Karşılaşma Kocaeli Yıldız Entegre Stadyumu'nda oynanırken BJK, son hazırlık maçını İstanbul'da Sakaryaspor ile yapacak.

Bugünün maç programına göre Beşiktaş ile Gençlerbirliği hazırlık kapsamında 20.00'da karşılaşacak - 1. Resim

Siyah beyazlıların maç takvimi şöyle:

30 Temmuz Salı Beşiktaş - Sakaryaspor

3 Ağustos Cumartesi Galatasaray - Beşiktaş

11 Ağustos Pazar Samsunspor – Beşiktaş

18 Ağustos Pazar Beşiktaş – Antalyaspor

BEŞİKTAŞ HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDAN İZLENİR?

20.00'da başlayacak olan mücadeleyi takip etmek isteyenler TV8,5 ve Exxen ekranlarında takip edebilecek.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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