Beşiktaş ve Galatasaray'da oynamıştı! Cenk Gönen, TFF 2. Lig ekibine transfer oldu

Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş 27 Temmuz 2024 16:39 - Güncelleme: 27 Temmuz 2024 17:06 - Güncelleme:

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Bir dönem Süper Lig'de Galatasaray ve Beşiktaş'ın formalarını terleten milli kaleci Cenk Gönen, TFF 3. Lig ekiplerinden Çorluspor 1947 ile anlaştı.