Beşiktaş ve Galatasaray'da oynamıştı! Cenk Gönen, TFF 2. Lig ekibine transfer oldu
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş- Güncelleme:
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Bir dönem Süper Lig'de Galatasaray ve Beşiktaş'ın formalarını terleten milli kaleci Cenk Gönen, TFF 3. Lig ekiplerinden Çorluspor 1947 ile anlaştı.
TFF 3. Lig ekiplerinden Çorluspor 1947, geçen sezonu Esenler Erokspor'da geçiren milli kaleci Cenk Gönen ile anlaşmaya vardı.
Trakya Futbolu'nun haberine göre; 36 yaşındaki kaleci yeni sezonda kariyerine Çorlu'da devam edecek.
A Milli Takım'a kadar yükselen Cenk, Süper Lig'de daha önce Beşiktaş ve Galatasaray formaları da giymişti.
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor