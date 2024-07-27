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Galatasaray'dan Tuğba Şenoğlu İvegin - İlkin Aydın tartışmasına cevap! "Çirkin ve ahlak dışı siyaset..."

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Galatasaray&#039;dan Tuğba Şenoğlu İvegin - İlkin Aydın tartışmasına cevap! &quot;Çirkin ve ahlak dışı siyaset...&quot;

Spor Haberleri

2024 Paris Olimpiyatları'nda yer alacak olan Kadın Voleybol Takımı'nda yaşanan kadro değişimi tartışmalara yol açmıştı. Galatasaray, Tuğba Şenoğlu İvegin'in yerine çağrılan İlkin Aydın ile ilgili yapılan eleştirilere cevap verdi.

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara, Tuğba Şenoğlu İvegin'in kadrodan çıkarılıp İlkin Aydın'ın kadroya dahil edilmesi sonrası yaşananlarla ilgili açıklama yaptı.

GALATASARAY: ÇİRKİN VE AHLAK DIŞI

Galatasaray Kulübü, yaşananlar sonrası oluşan gündemle ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Son olarak EURO 2024'te A Millî Futbol Takımımıza uygulanan çirkin ve ahlak dışı siyasetin, 2024 Paris Olimpiyatları'nda mücadele edecek hepimizin büyük sevgisini kazanan, ülkemizi her daim gururlandıran Kadın Voleybol Millî Takımımız üzerinden devam ettiğini üzülerek görmekteyiz.

Galatasaray Spor Kulübü olarak, kulüp ismi farketmeksizin olimpiyatta mücadele eden tüm sporcularımızın ve antrenörlerinin yanında olduğumuzu vurgulayarak; tüm branşlarda ter akıtan sporcularımıza bir kez daha başarı dileklerimizi iletiyor, gösterdikleri madalya mücadelesinde kendilerine yürekten başarılar diliyoruz."

Düzenleyen:  - Spor
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