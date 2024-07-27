Elias Jelert'ten Galatasaray itirafı! "Yakın mesafeden birbirimizi duyamadık"

Galatasaray'ın Kopenhag'dan transfer ettiği Elias Jelert, geçen sezon İstanbul'da oynanan Şampiyonlar Ligi maçına dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın yeni transferi Elias Jelert, sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabına açıklamalarda bulundu.

Transferinden dolayı çok mutlu olduğunu belirten Jelert, "Bir an önce taraftarlarımızla karşılaşıp onlara merhaba demek istiyorum. Sağlık kontrolleri oldu. Çok heyecanlıydım. Bugün de buradayım, takımla ilk günüm. Çok mutlu ve heyecanlı hissediyorum. RAMS Park’ta oynadığım zaman gördüm, inanılmaz bir taraftar vardı. Şimdi onlar için mücadele edeceğim için de çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

JELERT: VAY BE NE KADAR ÇILGIN BİR STADYUM DEDİM

Victor Nelsson'un milli takımdan arkadaşı olduğunu aktaran Jelert, "Beni burada çok iyi bir şekilde karşıladı. Üç senedir de burada. Birçok sorumu ona sorabileceğim ve bana çok yardımcı olacaktır. Daha da iyi arkadaş olacağımıza inanıyorum. Taraftarımız için oynamayı dört gözle bekliyorum. Çok büyük bir taraftar kitlesi olduğunu biliyorum. Ali Sami Yen Rams Park'ta yakın mesafeden birbirimizi duyamadık. Harika bir deneyimdi. Kendi kendime "Vay bu ne kadar çılgın bir stadyum" dedim." açıklamasında bulundu.

Jelert, geçen sezon oynanan Galatasaray - Kopenhag maçının 73. dakikasında kırmızı kart görmüştü.