Brezilya basını Galatasaray'ın Richard Rios'a 16 milyon Euro teklif ettiğini iddia etti

Galatasaray orta sahasını Brezilya'da buldu. Sarı-kırmızılılar, Palmeiras forması giyen Richard Rios'a teklif yaptı. Breziya basını, Galatasaray'ın teklifini açıkladı.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, forvete Michy Batshuayi takviyesinin ardından sağ bek bölgesini Elias Jelert ile güçlendirdi. Sarı-kırmızılılar, transferdeki tüm konsantrasyonunu orta sahaya yöneltti. Okan Buruk'un isteği doğrultusunda iki yönlü bir orta saha arayan Galatasaray, Zenit forması giyen Wendel ile anlaştı ancak Rus kulübüyle anlaşma sağlanamadı. Bu gelişmenin ardından Aslan rotasını Brezilya'ya çevirdi.

RİCHARD RİOS'A TEKLİF

Brezilyalı oyuncunun alternatifi Brezilya'da bulundu. Galatasaray, Copa America'da ön plana çıkan Richard Rios'u kadrosuna katmak istiyor.

BREZİLYA BASINI TEKLİFİ DUYURDU

MSN Brasil'in haberine göre Galatasaray, Richard Rios için Palmeiras'a 16 milyon Euro bonservis bedeli teklif etti. Ancak Brezilya ekibi tok satıcı rolünde olmayı düşündüğü için teklifin yükseltilmesini bekliyor.