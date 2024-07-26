Galatasaray, Tete'nin ardından bir yıldızın daha biletini kesti! Oliveira için teklif bekleniyor iddiası

Galatasaray'da Brezilyalı Tete ile yolların ayrılmasının ardından transfer hareketliliği sürüyor. Sarı-kırmızılıların, Portekizli futbolcu Sergio Oliveira ile de yollarını ayırmak istediği öğrenildi.

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları devam ederken, kadroda düşünülmeyen oyuncularla yollar ayrılmaya başladı. Kazımcan Karataş'ı kiralık gönderen Sarı-kırmızılılar, Brezilyalı Tete'yi 4 milyon 750 bin Euro karşılığında Yunanistan ekibi Panathinaikos'a sattı.

OKAN BURUK GEÇER NOT VERMEDİ

Sporx'in haberine göre; Galatasaray, Avusturya kampında Okan Buruk'un geçerli not vermediği Sergio Oliveira ile de yollarını ayırmak istiyor. Sarı-kırmızılıların, Oliveira'yı satış listesine koyduğu ve oyuncuya takım bul talimatı verdiği öğrenildi.

ARDA TURAN'IN TALİP OLDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ

Portekizli oyuncunun adı daha önce Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor ve Portekiz ekibi Braga ile anılmıştı.