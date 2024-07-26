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Galatasaray, Tete'nin ardından bir yıldızın daha biletini kesti! Oliveira için teklif bekleniyor iddiası

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Galatasaray, Tete&#039;nin ardından bir yıldızın daha biletini kesti! Oliveira için teklif bekleniyor iddiası

Spor Haberleri

Galatasaray'da Brezilyalı Tete ile yolların ayrılmasının ardından transfer hareketliliği sürüyor. Sarı-kırmızılıların, Portekizli futbolcu Sergio Oliveira ile de yollarını ayırmak istediği öğrenildi.

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları devam ederken, kadroda düşünülmeyen oyuncularla yollar ayrılmaya başladı. Kazımcan Karataş'ı kiralık gönderen Sarı-kırmızılılar, Brezilyalı Tete'yi 4 milyon 750 bin Euro karşılığında Yunanistan ekibi Panathinaikos'a sattı.

OKAN BURUK GEÇER NOT VERMEDİ

Sporx'in haberine göre; Galatasaray, Avusturya kampında Okan Buruk'un geçerli not vermediği Sergio Oliveira ile de yollarını ayırmak istiyor. Sarı-kırmızılıların, Oliveira'yı satış listesine koyduğu ve oyuncuya takım bul talimatı verdiği öğrenildi.

Galatasaray, Tete'nin ardından bir yıldızın daha biletini kesti! Oliveira için teklif bekleniyor iddiası - 1. Resim

ARDA TURAN'IN TALİP OLDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ

Portekizli oyuncunun adı daha önce Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor ve Portekiz ekibi Braga ile anılmıştı.

Düzenleyen:  - Spor
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