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Süper Lig'in en pahalı transferine çok az kaldı! Galatasaray, Wendel için kesenin ağzını açtı

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Süper Lig&#039;in en pahalı transferine çok az kaldı! Galatasaray, Wendel için kesenin ağzını açtı

Spor Haberleri

Orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray, Zenit forması giyen Marcus Wendel için fiyat arttırma yoluna girdi. Rus ekibiyle görüşmelerini sürdüren Sarı-kırmızılılar, son teklifini iletti.

Sağ beke Kopenhag'dan Elias Jelert'i transfer eden Galatasaray, orta saha için Marcus Wendel'i ısrarla kadrosuna katmanın planlarını yapıyor.

Daha önce Rus ekibi Zenit ile yaptığı görüşmelerde istediği sonuca ulaşamayan Sarı-kırmızılılar, bu defa fiyat yükseltme politikasına gitti.

Süper Lig'de oynamaya sıcak bakan Wendel için yönetimin 20 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtildi.

Ayrıca teklife bonus maddeleri ekleyen Galatasaray'ın Zenit'ten haber beklediği öğrenildi.

Süper Lig'in en pahalı transferine çok az kaldı! Galatasaray, Wendel için kesenin ağzını açtı - 1. Resim

SÜPER LİG'İN EN PAHALI TRANSFERİ GERÇEKLEŞEBİLİR

Yıldız oyuncunun transferi gerçekleşmesi halinde Süper Lig'in en pahalı transferi gerçekleşmiş olacak.

Şu anki rekor geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'ye imza atan Youssef En-Nesyri'de bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, Faslı golcü Sevilla'ya 19 milyon 500 bin euro bonservis ödemişti.

Süper Lig'in en pahalı transferine çok az kaldı! Galatasaray, Wendel için kesenin ağzını açtı - 2. Resim

ALTERNATİF ADAY RIOS

Öte yandan Wendel'in alternatifi olarak Palmeiras'tan Richard Rios'u belirleyen yönetim b planı olarak temasını kesmedi.

Yeni sezonda şu ana kadar 2 maça çıkan Wendel, 1 gol ve 2 asist katkısında bulunarak formda bir girişi yaptı.

Düzenleyen:  - Spor
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