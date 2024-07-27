Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy, Suudi Arabistan yolcusu!

Beşiktaş'ta sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken genç futbolcu Semih Kılıçsoy'a Suudi Arabistan'dan ilgi olduğu ifade edildi.

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18 yaşındaki santrfor, geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 35 maçta görev aldı. Semih Kılıçsoy, bu karşılaşmalarda 12 gol atarken 3 asist yaparak başarılı bir performans sergiledi.

SEMİH KILIÇSOY'UN SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN SONA ERİYOR?

Semih Kılıçsoy'un Beşiktaş ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek. Genç forvetin güncel piyasa değeri ise 12 milyon Euro olarak belirtiliyor.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN İLGİ

Fanatik'in haberine göre, Semih Kılıçsoy Suudi Arabistan kulüplerinin radarına girdi. Transferle ilgili önümüzdeki günlerde gelişmelerin yaşanması bekleniyor.