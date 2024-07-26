Beşiktaş'ın futbolcusu Emrecan Uzunhan'a bıçaklı saldırı yapan sanık hakim karşısına çıktı

Bakırköy’de yaşadığı bir trafik kazasının ardından darp edilen futbolcu Emrecan Uzunhan’ın davasının görülmesine başlandı. Duruşmada Uzunhan’ı darp ettiği iddiası ile yargılanan sanık, “İlk yumruğu o bana doğru attı ama bana değmedi. Ben yerdeyken müşteki bana halen vurmaya devam etmiştir. Ben de olay nedeniyle yaralandım. Müştekinin bacağındaki yaralanma bu olay nedeniyle meydana gelmemiştir” dedi.

Bakırköy’de 22 Temmuz 2023’te meydana gelen olayda futbolcu Emrecan Uzunhan geçirdiği bir trafik kazasının ardından darp edilmişti. Uzunhan’ı darp ettiği iddiasıyla hakkında 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası talep edilen Yavuz Dağ hakim karşısına çıktı.

Bakırköy 50. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada sanık Yavuz Dağ ile müşteki futbolcu Emrecan Uzunhan’ın avukatı hazır bulundu.

YARALANMA OLAY NEDENİYLE OLMAMIŞTIR

Duruşmada savunma yapan sanık Yavuz Dağ, “Trafikte kaza nedeniyle müşteki ile tartıştık ancak kazaya kendisi sebebiyet verdi. Kabul etmediği için tartıştık. Sigorta şirketi kazada beni haklı bulmuştur. Tartışma esnasında karşılıklı itiş kakış sırasında birbirimize yumruk atmaya çalıştık. Hatta ilk yumruğu o bana doğru attı ama bana değmedi. Ben de savunma amacıyla sadece yumruk atmak istedim ama ona da değmedi. O esnada sarılıp birlikte yere düştük. Akabinde orada bulunanlar bizi ayırdılar. Ben yerdeyken müşteki bana halen vurmaya devam etmiştir. Ben de olay nedeniyle yaralandım. Müştekinin bacağındaki yaralanma bu olay nedeniyle meydana gelmemiştir. Kazadan sonra sürekli olarak kamera görüntülerinden de görüleceği üzere ayağını tutuyordu. Muhtemelen kazada ayağı yaralanmıştır ya da kendisi futbolcu olması sebebiyle daha evvel sakatlığı vardır. Benim üzerime yıkmaya çalışmaktadır. Benim bacağına yönelik bir eylemim yoktur. Bu olaylar esnasında müşteki bana hakarette bulunmuştur. Bana ‘ezik, cahil’ demiştir. Beraatimi istiyorum” dedi.

Tanık Ferdi Baştan ise, “Olay günü sanığın kullandığı araç benim aracıma arkadan çarpmıştı. O sırada aracı ile sanığın arkasında bulunan müşteki Emrecan ‘ben çarpmadım’ diyerek olay yerinden ayrılmak istedi. Ben onun aracının sanığa çarpıp çarpmadığını bilmiyorum. Ancak sanık aracında hasar olduğunu, olay yerinden ayrılmaması gerektiğini ve tutanak tutulacağını söyledi. Araç çalışmadığı için trafik polislerini aradı. Sonrasında polis memurları geldi. Sadece kaza yerini tutanağa geçerek yolun işgal edilmemesi için benzinliğe geçilmesini söyledi. Sanığın aracı yürümediği için benim aracımla benzinliğe geldi. Sanık müştekiye ‘sen benim aracıma vurunca ben öyle kaza yaptım’ diye sözlü tartışma yaşandı. Birbirlerine orada vurma teşebbüsleri olmadı. Ben evrak fotokopisi almak için yönetim tarafına geçmiştim. O esnada kavga olayı olmuş ben olaya bizzat şahit olmadım” dedi.

BİLİRKİŞİ İNCELEYECEK

Ara kararını açıklayan mahkeme, olaya ilişkin görüntülerin incelenmesi için bilirkişiye gönderilmesine karar verdi. Hakim, Emrecan Uzunhan ve dinlenilmeyen tanıkların bir sonraki celse beyanının alınmasına hükmederek duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 22 Temmuz 2023’te Bakırköy’de meydana gelen olay anlatıldı. İddianamede olay günü sanık Yavuz Dağ ile müşteki Emrecan Uzunhan arasında trafikte meydana gelen bir tartışma sırasında tarafların hasar tespiti yapmak için bir benzin istasyonuna gittikleri ve sanığın müştekiye hitaben ‘y... y... gülme, kibirli birisin, infazım olmasa seni burada delik deşik ederdim’ dediği belirtildi. Sanığın ardından müştekiyi tutarak yere çarptığı ve basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek şekilde eylemde bulunduğu aktarıldı. Sanık Yavuz Dağ’ın ‘tehdit’ suçundan 6 aydan 2 yıla kadar, ‘hakaret’ suçundan 3 aydan 2 yıl 4 aya kadar, ‘kasten yaralama’ suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar olmak üzere toplamda 1 yıl 9 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.