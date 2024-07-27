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Beşiktaş istedi, Las Palmas devreye girdi! Emirhan elden kaçıyor

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Beşiktaş istedi, Las Palmas devreye girdi! Emirhan elden kaçıyor

Spor Haberleri

Siyah beyazlılar 4,5 milyon avro bonservis bedelini duyunca masadan kalktı. İspanyol kulübü transferi bitirmeye yakın...

Beşiktaş’ın uzun süredir kadrosuna katmak için çalışmalar yaptığı Emirhan Topçu elden kaçmak üzere. Çaykur Rizespor’un 23 yaşındaki genç stoper için 4,5 milyon avro bonservis bedelinde diretmesi üzerine siyah beyazlılar masadan kalktı. Bunun üzerine Karadeniz ekibi, Las Palmas kulübüyle temasa geçti. Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, İspanyol kulübünün kendilerine resmî teklif yaptığını ve transferin bitme aşamasına geldiğini açıklandı.

BEŞİKTAŞ HAYALİ

Siyah beyazlılar eğer teklifini yükseltmezse Emirhan Topçu yeni sezonda Las Palmas formasını giyecek. Transfer her ne kadar zora girmiş olsa da genç oyuncu Beşiktaş’ı çok istiyor. Emirhan’ın kulüp yetkilileriyle yaptığı görüşmede Beşiktaş’ta forma giymeyi arzuladığını ve transferi için kolaylık yapılmasını istediği öğrenildi. Öte yandan Beşiktaş’ın bu transfer için iki oyuncusunu takasta kullanmak istediği şeklinde iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

AİLESİ DE İSTİYOR

Emirhan Topçu’nun annesi, sosyal medya hesabından dikkati çeken bir paylaşım yaptı. Geçen sezonki Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçında Necip Uysal ile oğlu Emirhan’ın birbirlerine sarıldığı fotoğrafı paylaşan Pınar Topçu “İki kaptanı da severim” ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Spor
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