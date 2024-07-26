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Bursaspor ile sözleşmesini fesheden Yiğit Fidan için Beşiktaş ve Trabzonspor devrede

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bursaspor ile sözleşmesini fesheden Yiğit Fidan için Beşiktaş ve Trabzonspor devrede

Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursaspor'la olan sözleşmesini alacakları sebebiyle fesheden Yiğit Fidan'a Süper Lig ekipleri talip. Başta Beşiktaş olmak üzere Trabzonspor, Konyaspor ve Eyüpspor gibi kulüplerin ilgilendiği 19 yaşındaki futbolcuyu, Fransa'nın Toulouse ekibi de kadrosuna katmak istiyor.

Bursaspor altyapısından yetişen ancak alacaklarını tahsil edemediğinden dolayı yaklaşık 2 ay önce yeşil-beyazlı kulüple olan sözleşmesini fesheden Yiğit Fidan'ın geleceği şekilleniyor. U19 Milli Takımı ile son olarak Norveç'te ter döken 19 yaşındaki futbolcunun, Süper Lig ekiplerinin radarında olduğu öğrenildi.

Bursaspor ile sözleşmesini fesheden Yiğit Fidan için Beşiktaş ve Trabzonspor devrede - 1. Resim

MİLLİ TAKIM DÖNÜŞÜ KARARINI VERECEK

Başta Beşiktaş olmak üzere Trabzonspor, Konyaspor ve Eyüpspor gibi ekiplerin transfer listesinde yer alan Yiğit'in, Milli Takım dönüşü geleceği ile ilgili net kararını vereceği belirtildi. Fransa'nın Toulouse takımı ile de görüşmeler yapan Yiğit Fidan'ın, Türkiye'de oynamaya daha sıcak baktığı da gelen bilgiler arasında.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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