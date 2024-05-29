Bugünün voleybol maçları programında Almanya ile Türkiye karşılaşması var

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 29 Mayıs 2024 15:21 - Güncelleme: 29 Mayıs 2024 15:30 - Güncelleme:

Voleybol, Milletler Ligi, Filenin Sultanları, Haber

Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi

Heyecanla takip edilen Milletler Ligi'nde serüven devam ederken bugün voleybol maçı var mı merak ediliyor. İlk etapta Eda Erdem'in yer alamadığı VNL'de bu akşam Filenin Sultanları, Almanya ile mücadele edecek. İşte 29 Mayıs maç programı...