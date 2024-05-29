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Bugünün voleybol maçları programında Almanya ile Türkiye karşılaşması var

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bugünün voleybol maçları programında Almanya ile Türkiye karşılaşması var
Voleybol, Milletler Ligi, Filenin Sultanları, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Heyecanla takip edilen Milletler Ligi'nde serüven devam ederken bugün voleybol maçı var mı merak ediliyor. İlk etapta Eda Erdem'in yer alamadığı VNL'de bu akşam Filenin Sultanları, Almanya ile mücadele edecek. İşte 29 Mayıs maç programı...

İlgiyle yakından takip edilen voleybol karşılaşmalarının fikstürü araştırılırken bugün hangi maç var araştırıldı. 1. etabının Antalya'da gerçekleştiği ligde 2. etap mücadeleleri ABD'de yapılacak. 29 Mayıs günü oynanacak karşılaşmaların takvimini sizler için derledik.

Bu akşam Milletler Ligi'nde mücadeleler oynanacak. İşte program:

Polonya – Sırbistan | 00.00 

Kanada – ABD | 03.30

Hollanda – Çin | 14.30

Bugünün voleybol maçları programında Almanya ile Türkiye karşılaşması var - 1. Resim

Güney Kore – Bulgaristan | 19.00

Almanya – Türkiye | 22.30

Filenin Sultanları ilk etapta Antalya'da olurken, 2. etapta Amerika'da yarışıyor. Son etap ise 11-16 Haziran'dan Çin'de gerçekleşecek.

Milli Takımımız, Japonya'ya 3-2 mağlup oldu ve Hollanda'yı 3-1'lik skorla mağlup etti. Antalya'da İtalya'ya 3-1 yenilen takım, Fransa'yı 3-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.

Bugünün voleybol maçları programında Almanya ile Türkiye karşılaşması var - 2. Resim

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun açıkladığı kadro şöyle oldu:

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin

Pasör Çaprazı: Melissa Vargas

Smaçörler: Hande Baladın, Tuğba İvegin, Derya Cebecioğlu, Ebrar Karakurt

Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Beyza Arıcı

Liberolar: Gizem Örge, Simge Aköz, Ayça Aykaç Altıntaş.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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