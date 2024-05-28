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Milletler Ligi'nin ilk etabında sakatlığı nedeniyle yer almayan Eda Erdem, ikinci etap maçlarında forma giyecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Milletler Ligi&#039;nin ilk etabında sakatlığı nedeniyle yer almayan Eda Erdem, ikinci etap maçlarında forma giyecek
Voleybol, Filenin Sultanları, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

VNL'de yarışan A Milli Kadın Takımı, ilk etap mücadelelerini tamamladı. Antalya'da gerçekleşen maçların ardından ikinci etap yarın itibarıyla başlıyor. Kaptan Eda Erdem'in olmaması gündeme gelmişti. İkinci etapta Eda Erdem oynayacak mı, var mı araştırılıyor. İşte kadroda yer alan oyuncular...

Milletler Ligi'nde heyecan devam ederken Antalya'da yapılan maçlar sona erdi. Filenin Sultanları, yarın itibarıyla ABD'de gerçekleşecek olan ikinci tur mücadelelerine başlayacak. Araştırılanlar arasında ise kadroda Eda Erdem var mı, yok mu sorusu yer aldı. Filenin Sultanları VNL kadrosu...

VNL'in 2. etap karşılaşmaları 29 Mayıs itibarıyla başlayacakken kadro açıklandı. Türkiye Voleybol Federasyonu'nun açıklamasına göre kadroda yer alan oyuncular şöyle:

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin

Pasör Çaprazı: Melissa Vargas

Smaçörler: Hande Baladın, Tuğba İvegin, Derya Cebecioğlu, Ebrar Karakurt

Milletler Ligi'nin ilk etabında sakatlığı nedeniyle yer almayan Eda Erdem, ikinci etap maçlarında forma giyecek - 1. Resim

Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Beyza Arıcı

Liberolar: Gizem Örge, Simge Aköz, Ayça Aykaç Altıntaş.

İlkin Aydın, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almazken ilk etapta forma giyemeyen Eda Erdem, mücadelelerde yer alacak.

A MİLLİ KADIN TAKIMI VNL MAÇ TAKVİMİ 2024

İkinci etap maçları ABD'de başlıyorken fikstür şöyle:

29 Mayıs

Türkiye - Almanya | 22.30 

31 Mayıs

Türkiye - Sırbistan | 03.30

Milletler Ligi'nin ilk etabında sakatlığı nedeniyle yer almayan Eda Erdem, ikinci etap maçlarında forma giyecek - 2. Resim

1 Haziran

Güney Kore-Türkiye | 21.00

2 Haziran

ABD-Türkiye | 23.00

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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