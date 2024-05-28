Milletler Ligi'nin ilk etabında sakatlığı nedeniyle yer almayan Eda Erdem, ikinci etap maçlarında forma giyecek

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 28 Mayıs 2024 15:12 - Güncelleme: 28 Mayıs 2024 15:22 - Güncelleme:

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VNL'de yarışan A Milli Kadın Takımı, ilk etap mücadelelerini tamamladı. Antalya'da gerçekleşen maçların ardından ikinci etap yarın itibarıyla başlıyor. Kaptan Eda Erdem'in olmaması gündeme gelmişti. İkinci etapta Eda Erdem oynayacak mı, var mı araştırılıyor. İşte kadroda yer alan oyuncular...