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Filenin Sultanları, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi’nde 2.galibiyetini aldı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Filenin Sultanları, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi’nde 2.galibiyetini aldı
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Filenin Sultanları, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi’nde Fransa'yı 3-0 mağlup etti. Filenin Sultanları, Antalya etabını 2 galibiyet ve 2 mağlubiyetle tamamladı.

Filenin Sultanları, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde Antalya etabının son maçında Fransa ile karşı karşıya geldi. A Milli Kadın Voleybol Takımı, 3-0 kazanarak rakibine set vermedi.

FİLENİN SULTANLARI'NIN KALAN MAÇLARI

Filenin Sultanları, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin 2'nci haftasında Amerika'da parkeye çıkacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, finaller öncesi 3'üncü haftada ise Çin'de sahne alacak. Filenin Sultanları'nın FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde kalan maçlarının fikstürü şu şekilde:

2. HAFTA | ABD

29 Mayıs 2024 22.30 / Almanya-Türkiye
31 Mayıs 2024 03.30 / Sırbistan-Türkiye
1 Haziran 2024 21.00 / Güney Kore-Türkiye
2 Haziran 2024 23.00 / ABD-Türkiye

3. HAFTA | ÇİN

12 Haziran 2024 12.00 / Türkiye-Tayland
13 Haziran 2024 15.30 / Dominik Cumhuriyeti-Türkiye
15 Haziran 2024 15.30 / Çin-Türkiye
16 Haziran 2024 12.00 / Türkiye-Brezilya

 
 
Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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