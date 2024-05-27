Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Milletler Ligi'nde ikinci etap maçları yarın (28 Mayıs) Almanya karşılaşması ile başlayacak

Milletler Ligi'nde ikinci etap maçları yarın (28 Mayıs) Almanya karşılaşması ile başlayacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Milletler Ligi&#039;nde ikinci etap maçları yarın (28 Mayıs) Almanya karşılaşması ile başlayacak
Voleybol, Milletler Ligi, A Milli Kadın Voleybol Takımı, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde mücadele etmeye devam ederken ikinci etap maçları ne zaman, nerede oynanacak merak edilmişti. İlk etabında 7 puan toplayan Filenin Sultanları, şimdi ise 2. etapta ABD'de sahaya çıkacak. İşte Milletler Ligi maç takvimi 2024...

Filenin Sultanları, VNL'de yarışırken ilk etap karşılaşmaları tamamlandı ve 7 puan ile haftayı kapattı. İkinci etap mücadelelerinin saat kaçta başlayacağı merak konusu olurken ne zaman başlayacağı da gündemde yerini aldı. A Milli Kadın Voleybol Takımı Antalya'da gerçekleşen mücadeleleri tamamladı.

Milletler Ligi'nde 2. etap karşılaşmaları yarın (28 Mayıs) başlıyor. Milli Takımımız ilk karşılaşmasını Almanya ile yaşayacak. Almanya - Türkiye maçı 22.30'da başlayacak ve TRT Spor Yıldız ekranlarında yayınlanacak.

Son etap ise 11-16 Haziran'dan Çin'de gerçekleşecek. 16 takımın yer aldığı organizasyonda 3 haftanın sonunda ilk 8'de yer alabilenler finalde yarışacak.

Milletler Ligi'nde ikinci etap maçları yarın (28 Mayıs) Almanya karşılaşması ile başlayacak - 1. Resim

Melissa Vargas, 4 karşılaşmadaki 90 sayılık skoru ile en skorer oyuncusu ünvanını aldı. Sultanlar, Japonya'ya 3-2 mağlup olurken Hollanda'yı 3-1'lik skorla mağlup etti. İtalya'ya 3-1 yenilen ekip, Fransa'yı 3-0'lık skorla mağlup etti.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ülkücü Şehitleri Anma Günü'nde konuşuyor312 gün sonra kemik parçaları bulunmuştu! Korhan Berzeg son yolculuğuna uğurlandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
MEB'in yeni müfredatı 1,5 ve 9. sınıflarda önümüzdeki dönem kademeli olarak uygulanacak - HaberlerMEB'in yeni müfredatı 1,5 ve 9. sınıflarda önümüzdeki dönem kademeli olarak uygulanacakKardeşlerim dizisinin 8 Haziran'da final yapması bekleniyor - HaberlerKardeşlerim dizisinin 8 Haziran'da final yapması bekleniyorYalan dizisi İstanbul'un Beşiktaş ve Galata semtlerinde çekiliyor - HaberlerYalan dizisi İstanbul'un Beşiktaş ve Galata semtlerinde çekiliyorYalan dizisinde Duru karakterini Eylül Tumbar oynuyor - HaberlerYalan dizisinde Duru karakterini Eylül Tumbar oynuyorAnne kız ilişkisini konu alan Yalan dizisinde Melike'yi Aslıhan Güner oynuyor - HaberlerAnne kız ilişkisini konu alan Yalan dizisinde Melike'yi Aslıhan Güner oynuyorHalka arz sonuçlarına göre 13 lot dağıtacak olan Onur Yüksek hissesi 28 Mayıs'ta işlem görecek - HaberlerHalka arz sonuçlarına göre 13 lot dağıtacak olan Onur Yüksek hissesi 28 Mayıs'ta işlem görecek
Sonraki Haber Yükleniyor...