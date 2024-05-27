Milletler Ligi'nde ikinci etap maçları yarın (28 Mayıs) Almanya karşılaşması ile başlayacak

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde mücadele etmeye devam ederken ikinci etap maçları ne zaman, nerede oynanacak merak edilmişti. İlk etabında 7 puan toplayan Filenin Sultanları, şimdi ise 2. etapta ABD'de sahaya çıkacak. İşte Milletler Ligi maç takvimi 2024...

Filenin Sultanları, VNL'de yarışırken ilk etap karşılaşmaları tamamlandı ve 7 puan ile haftayı kapattı. İkinci etap mücadelelerinin saat kaçta başlayacağı merak konusu olurken ne zaman başlayacağı da gündemde yerini aldı. A Milli Kadın Voleybol Takımı Antalya'da gerçekleşen mücadeleleri tamamladı.

Milletler Ligi'nde 2. etap karşılaşmaları yarın (28 Mayıs) başlıyor. Milli Takımımız ilk karşılaşmasını Almanya ile yaşayacak. Almanya - Türkiye maçı 22.30'da başlayacak ve TRT Spor Yıldız ekranlarında yayınlanacak.

Son etap ise 11-16 Haziran'dan Çin'de gerçekleşecek. 16 takımın yer aldığı organizasyonda 3 haftanın sonunda ilk 8'de yer alabilenler finalde yarışacak.

Melissa Vargas, 4 karşılaşmadaki 90 sayılık skoru ile en skorer oyuncusu ünvanını aldı. Sultanlar, Japonya'ya 3-2 mağlup olurken Hollanda'yı 3-1'lik skorla mağlup etti. İtalya'ya 3-1 yenilen ekip, Fransa'yı 3-0'lık skorla mağlup etti.