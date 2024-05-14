Bulgaristan Türk vatandaşlarına vize vermeyecek iddialarına Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 14 Mayıs 2024 13:59 - Güncelleme: 14 Mayıs 2024 14:14 - Güncelleme:

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Schengen bölgesine dahil olan Bulgaristan'a gitmek isteyen Türk vatandaşların vize başvurularının kapatıldığına dair iddialar geçtiğimiz aylarda gündemde yer almıştı. İddiaların ardından Bulgaristan vize vermeyecek mi, Türkiye'ye vize çıkmayacak mı gibi sorular beraberinde geldi. DMM, konu ile ilişkin yalanlama paylaşımını 29 Nisan'da yaptı.