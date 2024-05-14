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Bulgaristan Türk vatandaşlarına vize vermeyecek iddialarına Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bulgaristan Türk vatandaşlarına vize vermeyecek iddialarına Dezenformasyonla Mücadele Merkezi&#039;nden yalanlama

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Schengen bölgesine dahil olan Bulgaristan'a gitmek isteyen Türk vatandaşların vize başvurularının kapatıldığına dair iddialar geçtiğimiz aylarda gündemde yer almıştı. İddiaların ardından Bulgaristan vize vermeyecek mi, Türkiye'ye vize çıkmayacak mı gibi sorular beraberinde geldi. DMM, konu ile ilişkin yalanlama paylaşımını 29 Nisan'da yaptı.

Son günlerde ortaya atılan "Bulgaristan, Türkiye'ye vize vermiyor" iddialarıyla beraber vize verilmeyecek mi merak edildi. Gündeme gelen konunun ardından yalanlama geldi.

31 Mart 2024 tarihinde Bulgaristan'ın Schengen bölgesine dahil edilmesinin ardından Türk vatandaşlarına başvurular kapatıldı iddiaları çıkmıştı fakat olayın asılsız olduğu öğrenildi. DMM, olayın ardından yalanlama paylaşımını X hesabından yaptı.

Bulgaristan Türk vatandaşlarına vize vermeyecek iddialarına Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama - 1. Resim

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yer alan ifadeler şöyle oldu:

"FETÖ'nün manipülasyon amaçlı kullandığı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Hükümet, döviz çıkışını engellemek için Türk vatandaşlarına Schengen vizesinin verilmesini engelliyor." iddiası doğru değildir. Vize başvurularındaki yoğunluk nedeniyle ileri tarihlere sarkıtılan randevularla ilgili sorunun aşılması için büyükelçilikler çalışmalarını sürdürmektedir. Randevuların ileri tarihlere verilmesiyle ilgili, "başvuruların kapatıldığı" veya "engellendiği" yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır. Terör örgütlerinin manipülasyon kampanyalarına itibar etmeyiniz"

Bulgaristan Türk vatandaşlarına vize vermeyecek iddialarına Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama - 2. Resim

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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