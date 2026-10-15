Bursa'da yarın okullar tatil mi, 16 Ekim Cuma günü eğitime ara verildi mi? Bursa Valiliği son dakika!

Bursa'da yarın okullar tatil mi, 16 Ekim Cuma günü eğitime ara verildi mi merak ediliyor. Marmara Bölgesi'nde etkili olan sağanak yağışların ardından İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da alınan tedbirler gözleri Bursa Valiliğine çevirdi. Bursa'da batı ilçeleri için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapılırken kent genelinde de yağışlı havanın etkisini sürdürmesi bekleniyor.

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Meteoroloji tahminlerine göre Bursa'da 16 Ekim Cuma günü gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklığının gece ve sabah saatlerinde 10 derece civarında, öğle saatlerinde ise 15 dereceye kadar yükselmesi öngörülüyor. Sabah saatlerinde sağanak yağışın devam etmesi, öğleden sonra ise gök gürültülü yağışların etkili olması tahmin ediliyor. Akşam saatlerinde de yağış ihtimalinin sürmesi ve sıcaklığın yeniden 10 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Peki, Bursa'da yarın okullar tatil mi, 16 Ekim Cuma günü eğitime ara verildi mi?

Bursada yarın okullar tatil mi, 16 Ekim Cuma günü eğitime ara verildi mi? Bursa Valiliği son dakika!

BURSA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Bursa'da 16 Ekim 2026 Cuma günü okulların tatil edildiğine ilişkin Valilik tarafından henüz açıklama yapılmadı. İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da alınan tatil kararlarının ardından Bursa'daki öğrenciler de yeni bir duyuru yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Bursa'da okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda Valilikten gelecek resmi açıklamalar takip ediliyor.

Bursada yarın okullar tatil mi, 16 Ekim Cuma günü eğitime ara verildi mi? Bursa Valiliği son dakika!

16 EKİM CUMA GÜNÜ EĞİTİME ARA VERİLDİ Mİ?

Bursa'da 16 Ekim Cuma günü eğitim-öğretime ara verildiğine ilişkin resmi duyuru henüz gelmedi.

Meteoroloji tahminlerine göre kentte cuma günü gök gürültülü sağanak yağış beklenirken sıcaklığın 10 ila 15 derece arasında değişeceği öngörülüyor. Valiliğin daha önce Mudanya, Karacabey ve Mustafakemalpaşa için yaptığı kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı ise 14-15 Ekim tarihlerini kapsıyordu.

Yeni bir karar açıklanması durumunda eğitim durumunun Valiliğin resmi duyurularıyla netleşmesi bekleniyor.

Bursada yarın okullar tatil mi, 16 Ekim Cuma günü eğitime ara verildi mi? Bursa Valiliği son dakika!

BURSA HAVA DURUMU

TARİH TAHMİN EDİLEN Hadise Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar (km/sa) En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Yön Hız 16 Ekim Cuma Bursa'da yarın okullar tatil mi, 16 Ekim Cuma günü eğitime ara verildi mi? Bursa Valiliği son dakika! 10 15 82 94 Bursa'da yarın okullar tatil mi, 16 Ekim Cuma günü eğitime ara verildi mi? Bursa Valiliği son dakika! 7 17 Ekim Cumartesi Bursa'da yarın okullar tatil mi, 16 Ekim Cuma günü eğitime ara verildi mi? Bursa Valiliği son dakika! 9 14 84 96 Bursa'da yarın okullar tatil mi, 16 Ekim Cuma günü eğitime ara verildi mi? Bursa Valiliği son dakika! 12 18 Ekim Pazar Bursa'da yarın okullar tatil mi, 16 Ekim Cuma günü eğitime ara verildi mi? Bursa Valiliği son dakika! 9 19 53 94 Bursa'da yarın okullar tatil mi, 16 Ekim Cuma günü eğitime ara verildi mi? Bursa Valiliği son dakika! 10 19 Ekim Pazartesi Bursa'da yarın okullar tatil mi, 16 Ekim Cuma günü eğitime ara verildi mi? Bursa Valiliği son dakika! 7 20 54 77 Bursa'da yarın okullar tatil mi, 16 Ekim Cuma günü eğitime ara verildi mi? Bursa Valiliği son dakika! 4 20 Ekim Salı Bursa'da yarın okullar tatil mi, 16 Ekim Cuma günü eğitime ara verildi mi? Bursa Valiliği son dakika! 8 20 61 94 Bursa'da yarın okullar tatil mi, 16 Ekim Cuma günü eğitime ara verildi mi? Bursa Valiliği son dakika! 7

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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