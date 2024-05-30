Canlı yayın konuğu Mehtap Yılmaz 1978 yılında Rize'de doğdu

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 30 Mayıs 2024 09:27 - Güncelleme: 30 Mayıs 2024 09:37 - Güncelleme:

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Ekranlarda görmeye alışkın olduğumuz Mehtap Yılmaz, bugün Aramız Kalmasın programına konuk oldu. Seyirciler ise kimdir, kaç yaşında, evli mi gibi sorulara cevap aradı. Çocukluğunun bir kısmını Artvin'de geçiren ismin hayatı ve biyografisine dair bilgiler...