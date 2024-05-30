Canlı yayın konuğu Mehtap Yılmaz 1978 yılında Rize'de doğdu
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Ekranlarda görmeye alışkın olduğumuz Mehtap Yılmaz, bugün Aramız Kalmasın programına konuk oldu. Seyirciler ise kimdir, kaç yaşında, evli mi gibi sorulara cevap aradı. Çocukluğunun bir kısmını Artvin'de geçiren ismin hayatı ve biyografisine dair bilgiler...
TV8 ekranlarında yayınlanan Aramızda Kalmasın programına bugün konuk olan kim merak edilirken hayatına dair detaylar araştırıldı. Müge Dağıstanlı ve Yelda Kırçuval'ın sunduğu gündüz kuşağı programının konuğu Mehtap Yılmaz'ın şarkıları...
Yılmaz, 19 Mart 1978 yılında Rize'de dünyaya geldi. Çocukluğunu Artvin'de geçiren sanatçı, küçük yaşlardan itibaren müzikle uğraşıyor. Babasının bağlama çaldığı isim, müzik hayatına bir arkadaşı ile gittiği restoranda adım attı. Gittiği restoranda şarkı söylemesinin ardından iş teklifi aldı.
2008 yılında Popstar'a katılan isim elemeleri geçti ve adından söz ettirmeye başladı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi