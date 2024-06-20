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Çarşı grubunun kurucularından olan Kabataş Hakan lakaplı Hakan Tezel hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Çarşı grubunun kurucularından olan Kabataş Hakan lakaplı Hakan Tezel hayatını kaybetti

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş tribünlerinin sevilen isimlerinden ve Çarşı grubunun kurucularından biri olan Hakan Tezel'in ölüm haberinin paylaşılmasının ardından sevenleri öldü mü, neden araştırmasını yaptı. Taraftarların sevdiği isim olan Kabataş Hakan'ın cenazesinin ne zaman ve nerede olduğu bilgisi de paylaşıldı.

Süper Lig ekiplerinden biri olan Beşiktaş'ın tribününde yer alan Kabataş Hakan lakaplı isim, bugün hayatını kaybetti. Taraftarı üzen haberin ardından taziye mesajları paylaşıldı. Siyah beyazlılarda acı günün yaşanmasıyla beraber neden öldüğü merak edildi.

KABATAŞ HAKAN ÖLDÜ MÜ, NEDEN?

Kabataş Hakan lakabı ile bilinen Çarşı grubunun kurucularından biri olan Hakan Tezel, bugün vefat etti. 

Beşiktaş Spor Kulübü'nün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle oldu.

"Çarşı grubunun kurucularından, tribünlerin sevilen ismi Hakan Tezel’in (Kabataş Hakan) vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Hakan Tezel’in cenazesi, yarın Dolmabahçe Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecektir.

Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz.

Beşiktaş JK"

Çarşı grubunun kurucularından olan Kabataş Hakan lakaplı Hakan Tezel hayatını kaybetti - 1. Resim

CENAZESİ NE ZAMAN, NEREDE?

Tezel'in cenazesi 21 Haziran günü Dolmabahçe Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınarak defnedilecek.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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