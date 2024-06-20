Çarşı grubunun kurucularından olan Kabataş Hakan lakaplı Hakan Tezel hayatını kaybetti

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 20 Haziran 2024 12:46 - Güncelleme: 20 Haziran 2024 12:54 - Güncelleme:

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Beşiktaş tribünlerinin sevilen isimlerinden ve Çarşı grubunun kurucularından biri olan Hakan Tezel'in ölüm haberinin paylaşılmasının ardından sevenleri öldü mü, neden araştırmasını yaptı. Taraftarların sevdiği isim olan Kabataş Hakan'ın cenazesinin ne zaman ve nerede olduğu bilgisi de paylaşıldı.