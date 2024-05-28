CHP'ye katılan Taner Demirer kimdir? 17 Nisan'da İYİ Parti'den istifa etmişti

İyi Parti Genel Başkan Yardımcılığı ve Sağlık Politikaları Başkanlığı görevinden istifa etmesinin ardından gündeme gelen isimlerden biri olan Taner Demirer, CHP'ye katıldı. Vatandaşlar ise kimdir, hangi partiden ve kaç yaşında merak etmeye başladı. Özgür Özel'in rozetini taktığı Demirer'in hayatı ve biyografisi...

Son zamanlarda adını sıklıkla duyduğumuz kişilerden biri olan Taner Demirer hakkında ne iş yapıyor ve nereli soruları araştırıldı. Geçtiğimiz ay İYİ Parti'den istifa eden isme dair bilgiler...

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık Politikaları Başkanı görevlerini yerine getiren isim 17 Nisan'da görevinden ayrılmıştı. Bugün ise Özel'in rozetini takmasıyla beraber Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldı.

TANER DEMİRER KİMDİR?

27 Mart 1961 yılında Ankara'da dünyaya geldi. İlkokul ve ortaokul eğitimlerini Ankara'da tamamlayan isim 1978 senesinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde lisans eğitimine başladı. 1984 senesinde dönem üçüncüsü olarak mezun olan isim, Bilecik ili Bozüyük ilçesi Sağlık Merkezi’nde pratisyen hekim olarak çalışma hayatına başladı.

Amerika Birleşik Devletleri’nde Yabancı Tıp Mezunları için Eğitim Komisyonu sınavını başarıyla tamamlamasının ardından uzmanlık eğitimi aldı. 1990 senesinde FLEX Federation Licensing Examination – Federal Lisans sınavını tamamladı.

2002 Yılı TÜBİTAK Bilim Ödülü ve 2014 Yılı TBMM Onur Ödülü sahibi olan isim, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Konsey Üyesi (2015-2018), Avrupa Bilimler Akademisi (EASA) Asli Üyesi ve Dünya Akademiler Birliği (IAP) Seçici Kurul Üyesi (2013-2016) olarak görev aldı.