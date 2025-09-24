Çocuk üvey babanın soy ismini alabilir mi? Soyadı değişikliği ile ilgili flaş karar

Boşanan bir anne çocuğuna yeni eşinin soy ismini verebilir mi? sorusu merak edildi. Antalya'da yaşanan bir olay sonrası bu durum yeniden merak konusu oldu. Bir kadın boşandıktan sonra yeniden evlendi ve önceki evliliğinden olan çocuğuna yeni eşinin soy ismini vermek istedi. İstek Aile mahkemesi tarafından kabul edildi ama Yargıtay'dan döndü. Peki Çocuk üvey babanın soy ismini alabilir mi? İşte ayrıntılar...

ÇOCUK ÜVEY BABANIN SOYADINI ALABİLİR Mİ?

Türk Medeni Kanunu, çocuğun doğumu sırasında hangi soyadını alacağını açıkça belirtir. Kural olarak, çocuk evlilik birliği içerisinde doğduğunda babasının soyadını alır. Ancak, boşanma sonrası yaşanan husumet ve çekişmeler soyadı konusunda da ihtilaflara neden olur. Bir annenin yeni bir evlilik gerçekleştirdiği takdirde, bu evliliği sonucunda aldığı yeni soyadını çocuğuna da aktarma isteği, hukuki açıdan karşımıza çıkabilecek bir durumdur. Ancak, mevcut hukuki düzenlemelere göre, bir annenin bu yeni soyadını doğrudan çocuğuna aktarması mümkün değildir.

ÇOCUK BABASI DIŞINDA KİMİN SOY İSMİNİ ALABİLİR?

Türk Hukuk Sisteminde evlilik birliği içinde doğan çocuğun, babasının soyadını alabileceği veya içtihatlarla gerçekleşen duruma göre boşanma sonucu velayeti kendisine verilen annenin bekarlık soyadının çocuğun üstün yararının bulunması halinde alabileceği ve bu konuda başkaca bir yasal düzenlemenin bulunmadığı anlaşılmaktadır.