Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Çocuklar Gazze'yi çizerek öğrendi! Mimar Sinan Camii 'Acının Başkenti Filistin' sergisine ev sahipliği yapıyor

Çocuklar Gazze'yi çizerek öğrendi! Mimar Sinan Camii 'Acının Başkenti Filistin' sergisine ev sahipliği yapıyor

Kaynak: HABER MERKEZİ
- Güncelleme:
Çocuklar Gazze&#039;yi çizerek öğrendi! Mimar Sinan Camii &#039;Acının Başkenti Filistin&#039; sergisine ev sahipliği yapıyor
Haberler Haberleri  / HABER MERKEZİ

İstanbul Ataşehir ilçesinde bulunan Mimar Sinan Camii, dikkat çeken bir sergiye ev sahipliği yaptı. Sanatçı Muammer Erkul tarafından uzun zamandır çizilen Filistin karikatürlerinin yer aldığı serginin açılışında çocuklar Gazze'yi çizerek öğrendi.

Filistin Gazze'de yaşanan soykırımlara dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için Ataşehir Mimar Sinan Camii'nde dikkat çeken bir sergi başlatıldı.

Sanatçı Muammer Erkul'un Filistin karikatürleri cuma namazı sonrasında yapılan açılış programıyla ziyarete açıldı.

Açılışta Mimar Sinan Cami 4-6 Yaş Anaokulu öğrencileri tarafından da bir gösteri yapıldı.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, İstanbul İl Kültür Müdürü Hüseyin Keskin, Ataşehir İlçe müftüsü Hüseyin Aksoy, Ataşehir Mimar Sinan Cami Dernek Başkanı Mustafa Naim Yağcı'nın katılımları ile açılış töreni gerçekleşti.

Serginin kuratörü yapan Mikail Türker Bal, 9-16 Mayıs tarihleri arasında her gün ziyarete açık olduğunu söyledi.

Çocuklar Gazze'yi çizerek öğrendi! Mimar Sinan Camii 'Acının Başkenti Filistin' sergisine ev sahipliği yapıyor - 1. Resim

"BUNA ALIŞMAMALIYIZ"

Sergi hakkında konuşan Muammer Erkul "Filistin'de zulüm var, Filistin’de soykırım var. Buna alışmamalıyız, unutmamalı ve unutturmamalıyız. Dünyada ve ülkemizde bir çok kişi bu acıyı umursamazken az da olsa bizim bir şey yapıyor olmamızın önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.

Çocuklar Gazze'yi çizerek öğrendi! Mimar Sinan Camii 'Acının Başkenti Filistin' sergisine ev sahipliği yapıyor - 2. Resim

Çocuklar Gazze'yi çizerek öğrendi! Mimar Sinan Camii 'Acının Başkenti Filistin' sergisine ev sahipliği yapıyor - 3. Resim

Çocuklar Gazze'yi çizerek öğrendi! Mimar Sinan Camii 'Acının Başkenti Filistin' sergisine ev sahipliği yapıyor - 4. Resim

Çocuklar Gazze'yi çizerek öğrendi! Mimar Sinan Camii 'Acının Başkenti Filistin' sergisine ev sahipliği yapıyor - 5. Resim

 

Çocuklar Gazze'yi çizerek öğrendi! Mimar Sinan Camii 'Acının Başkenti Filistin' sergisine ev sahipliği yapıyor - 6. Resim

Çocuklar Gazze'yi çizerek öğrendi! Mimar Sinan Camii 'Acının Başkenti Filistin' sergisine ev sahipliği yapıyor - 7. Resim

Çocuklar Gazze'yi çizerek öğrendi! Mimar Sinan Camii 'Acının Başkenti Filistin' sergisine ev sahipliği yapıyor - 8. Resim

 

Kaynak: HABER MERKEZİ

Saniye Yılmaz kimdir? Saniye Yılmaz öldü mü, neden öldü?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Saniye Yılmaz kimdir? Saniye Yılmaz öldü mü, neden öldü? - HaberlerSaniye Yılmaz kimdir? Saniye Yılmaz öldü mü, neden öldü?Dünyanın en mutlu şehirleri belli oldu: Türkiye’de listede var - HaberlerDünyanın en mutlu şehirleri belli oldu: Türkiye’de listede varGalatasaray Trabzonspor maçında kimler eksik, kimler cezalı? Büyük karşılaşma yarın akşam! - HaberlerGalatasaray Trabzonspor maçında kimler eksik, kimler cezalı? Büyük karşılaşma yarın akşam!Zirvedeki isim herkesi şaşırttı! 8 Mayıs 2025 hangi yapım birinci oldu? - HaberlerZirvedeki isim herkesi şaşırttı! 8 Mayıs 2025 hangi yapım birinci oldu?Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 9 Mayıs 2025 AFAD ve Kandilli deprem listesi! - HaberlerBugün İstanbul'da deprem mi oldu? 9 Mayıs 2025 AFAD ve Kandilli deprem listesi!9 Mayıs Gelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı? Elenen isim ve puan durumu - Haberler9 Mayıs Gelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı? Elenen isim ve puan durumu
Sonraki Haber Yükleniyor...