Çocuklar Gazze'yi çizerek öğrendi! Mimar Sinan Camii 'Acının Başkenti Filistin' sergisine ev sahipliği yapıyor

İstanbul Ataşehir ilçesinde bulunan Mimar Sinan Camii, dikkat çeken bir sergiye ev sahipliği yaptı. Sanatçı Muammer Erkul tarafından uzun zamandır çizilen Filistin karikatürlerinin yer aldığı serginin açılışında çocuklar Gazze'yi çizerek öğrendi.

Filistin Gazze'de yaşanan soykırımlara dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için Ataşehir Mimar Sinan Camii'nde dikkat çeken bir sergi başlatıldı.

Sanatçı Muammer Erkul'un Filistin karikatürleri cuma namazı sonrasında yapılan açılış programıyla ziyarete açıldı.

Açılışta Mimar Sinan Cami 4-6 Yaş Anaokulu öğrencileri tarafından da bir gösteri yapıldı.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, İstanbul İl Kültür Müdürü Hüseyin Keskin, Ataşehir İlçe müftüsü Hüseyin Aksoy, Ataşehir Mimar Sinan Cami Dernek Başkanı Mustafa Naim Yağcı'nın katılımları ile açılış töreni gerçekleşti.

Serginin kuratörü yapan Mikail Türker Bal, 9-16 Mayıs tarihleri arasında her gün ziyarete açık olduğunu söyledi.

"BUNA ALIŞMAMALIYIZ"

Sergi hakkında konuşan Muammer Erkul "Filistin'de zulüm var, Filistin’de soykırım var. Buna alışmamalıyız, unutmamalı ve unutturmamalıyız. Dünyada ve ülkemizde bir çok kişi bu acıyı umursamazken az da olsa bizim bir şey yapıyor olmamızın önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.