Deniz Evin, Kuruluş Osman dizisine Bizans tekfuru rolüyle konuk olacak

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 20 Mayıs 2024 13:33 - Güncelleme: 20 Mayıs 2024 13:44 - Güncelleme:

Kuruluş Osman, Oyuncu, Haber

Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi

ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisine başarılı bir isim konuk oluyor. Yakından takip edilen dizi yayınlandığı ilk günden beri gündemde yer almayı başarırken Bizans tekfuru olarak katılacak olan yeni oyuncunun gerçekte kim olduğu merak konusu oldu.