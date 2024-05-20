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Deniz Evin, Kuruluş Osman dizisine Bizans tekfuru rolüyle konuk olacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Deniz Evin, Kuruluş Osman dizisine Bizans tekfuru rolüyle konuk olacak
Kuruluş Osman, Oyuncu, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisine başarılı bir isim konuk oluyor. Yakından takip edilen dizi yayınlandığı ilk günden beri gündemde yer almayı başarırken Bizans tekfuru olarak katılacak olan yeni oyuncunun gerçekte kim olduğu merak konusu oldu.

Ekranlarda görmeye alışkın olduğumuz Deniz Evin, diziye konuk oyuncu olarak katılırken seyirciler Bizans tekfuru rolünü kim oynuyor, adı ne gibi sorulara cevap arıyor. İşte oyuncunun yer aldığı dizi ve filmler...

Kuruluş Osman dizisine, Deniz Evin konuk oyuncu olarak katılıyor.

Evin, 1 Eylül 1983 senesinde Kırşehir'de doğdu. Hacettepe Üniversitesi Oyunculuk Bölümü'nü tamamlayan ismin ilk projesi 2008 senesinde Doludizgin Yıllar dizisi oldu. Unutma Beni isimli günlük dizide tanınmaya başlayan isim Beni Affet dizisinde oynadığı "Umut" karakteri ile dikkatleri üzerin çekti.

Fetih 1453 filminde ise başrol olan oyuncu, Devrim Evin'in kardeşidir ve 2013 senesinden beri Gaye Turgut ile evli.

Deniz Evin, Kuruluş Osman dizisine Bizans tekfuru rolüyle konuk olacak - 1. Resim

Dizide yer alan diğer isimler şöyle:

Burak Özçivit, Emre Basalak, Nurettin Sönmez, Ragıp Savaş, Buse Arslan Akdeniz, Açelya Özcan, Yiğit Uçan, Burak Çelik, Çağrı Şensoy, Celal Al, Tolga Akkaya, Atilla Güzel, Yeşim Ceren Bozoğlu ,Özge Törer, Erkan Avcı, Seçkin Özdemir, Cüneyt Arkın, Tamer Yiğit, Seray Kaya, Emin Gürsoy, Ahmet Yenilmez, Kanbolat Görkem Arslan.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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