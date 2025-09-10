Derar Koca kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Derar Koca'nın silahlı kavgada öldürülmesi haberinin ardından kimliği merak edildi. Eski HDP Bulanık İlçe Başkanı Derar Koca kimdir, kaç yaşında ve nerelidir, nasıl öldü? gibi soruların cevapları merak edildi. İşte Derar Koca ve ölümü ile ilgili detaylar...

DERAR KOCA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Derar Koca eski HDP Bulanık ilçe başkanıdır. 61 yaşındadır. Aslen Muşludur.

DERAR KOCA ÖLDÜ MÜ?

Derar Koca silahlı kavgada öldürüldü. Olay, Muş'un Bulanık ilçe merkezinde dün yaşandı. İki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Taraflar birbirine ateş açtı. Kavgada Derar Koca ve Şeref Arslan hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

DERAR KOCA EVLİ Mİ?

Derar Koca'nın özel hayatı ile ilgili internette çok geniş bir bilgi bulunmuyor.