Haberler > Haberler > DGS diyetisyenlik taban puanları 2025! DGS 2025'te Diyetisyenlik için kaç puan gerekiyor?

DGS diyetisyenlik taban puanları 2025! DGS 2025'te Diyetisyenlik için kaç puan gerekiyor?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
DGS diyetisyenlik taban puanları 2025! DGS 2025&#039;te Diyetisyenlik için kaç puan gerekiyor?
DGS, Tıp, ÖSYM, Taban Puan, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

DGS diyetisyenlik taban puanları 2025 için gözler ÖSYM'nın yayınlayacağı kılavuza çevrildi. Sonuçların açıklanmasının ardından açıklacak tercih kılavuzu ile belli olacak puanlar, adaylar tarafından şimdiden araştırılıyor. Peki, DGS 2025'te Diyetisyenlik için kaç puan gerekiyor? İşte detaylar...

ÖSYM DGS taban puanları ve geçiş bölümleri sonuçların duyurdu. Ardından DGS diyetisyenlik taban puanları 2025 gündeme geldi.

Adaylar, DGS sonuçları açıklandıktan sonra diyetisyen olmak isteyen adaylar, DGS diyetisyenlik taban puanları 2025 hakkında araştırmalarını yoğunlaştırdı. Peki, "DGS 2025'te Diyetisyenlik için kaç puan gerekiyor?" İşte cevabı...

DGS diyetisyenlik taban puanları 2025! DGS 2025'te Diyetisyenlik içi kaç puan gerekiyor? - 1. Resim

DGS 2025'TE DİYETİSYENLİK İÇİ KAÇ PUAN GEREKİYOR?

DGS diyetisyenlik taban puanları 2025 henüz açıklanmadı. Ancak Dikey Geçiş Sınav sonuçları duyuruldu. Bu nedenle ÖSYM'nin kısa süre için tercih kılavuzunun yayılaması bekleniyor.

Kılavuzun paylaşılmasıyla diyetisyenlik bölümlerinin güncel taban puanları ve başarı sıralaması belli olacaktır. Diyetisyenlik bölümü için kaç puan gerektiği şu an için bilinmemektedir.

Adaylar 2024 yılına ait DGS taban puanlarını inceleyebilirler;

DGS 2024 TABAN VE TAVAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

DGS diyetisyenlik taban puanları 2025! DGS 2025'te Diyetisyenlik içi kaç puan gerekiyor? - 2. Resim

DGS DİYETİSYENLİK TABAN PUANLARI 2025 

DGS diyetisyenlik taban puanları henüz açıklanmadı. Ancak geçen sene yayımlanan kılavuzda diyetisyenlik bölümünün taban puanları şu şekildedir;

DGS diyetisyenlik taban puanları 2025! DGS 2025'te Diyetisyenlik içi kaç puan gerekiyor? - 3. Resim

DGS diyetisyenlik taban puanları 2025! DGS 2025'te Diyetisyenlik içi kaç puan gerekiyor? - 4. Resim

DGS diyetisyenlik taban puanları 2025! DGS 2025'te Diyetisyenlik içi kaç puan gerekiyor? - 5. Resim

DGS diyetisyenlik taban puanları 2025! DGS 2025'te Diyetisyenlik içi kaç puan gerekiyor? - 6. Resim

DGS diyetisyenlik taban puanları 2025! DGS 2025'te Diyetisyenlik içi kaç puan gerekiyor? - 7. Resim

