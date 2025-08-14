DGS diyetisyenlik taban puanları 2025! DGS 2025'te Diyetisyenlik için kaç puan gerekiyor?

ÖSYM DGS taban puanları ve geçiş bölümleri sonuçların duyurdu. Ardından DGS diyetisyenlik taban puanları 2025 gündeme geldi.

Adaylar, DGS sonuçları açıklandıktan sonra diyetisyen olmak isteyen adaylar, DGS diyetisyenlik taban puanları 2025 hakkında araştırmalarını yoğunlaştırdı. Peki, "DGS 2025'te Diyetisyenlik için kaç puan gerekiyor?" İşte cevabı...

DGS 2025'TE DİYETİSYENLİK İÇİ KAÇ PUAN GEREKİYOR?

DGS diyetisyenlik taban puanları 2025 henüz açıklanmadı. Ancak Dikey Geçiş Sınav sonuçları duyuruldu. Bu nedenle ÖSYM'nin kısa süre için tercih kılavuzunun yayılaması bekleniyor.

Kılavuzun paylaşılmasıyla diyetisyenlik bölümlerinin güncel taban puanları ve başarı sıralaması belli olacaktır. Diyetisyenlik bölümü için kaç puan gerektiği şu an için bilinmemektedir.

Adaylar 2024 yılına ait DGS taban puanlarını inceleyebilirler;

DGS 2024 TABAN VE TAVAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

DGS DİYETİSYENLİK TABAN PUANLARI 2025

DGS diyetisyenlik taban puanları henüz açıklanmadı. Ancak geçen sene yayımlanan kılavuzda diyetisyenlik bölümünün taban puanları şu şekildedir;