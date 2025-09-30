Trabzon’da balıkçıların ağına bomba yüklü kamikaze İDA mı takıldı?

Trabzon’da balıkçıların ağlarına öyle bir cisim takıldı ki görenler gözlerine inanamadı. İlk incelemelere göre Ukrayna yapımı Magura V5 insansız kamikaze tekne olan şüpheli araç, bomba yüklü olma ihtimaliyle büyük paniğe yol açtı. Olay kısa sürede dünya basınında geniş yankı buldu.

300 kilo patlayıcı taşıyabilen ve 800 kilometre menzile sahip bu kamikaze teknenin Türkiye kıyılarına nasıl ulaştığı merak konusu oldu.

BALIKÇILARIN AĞINA TAKILDI

Trabzon’un Çarşıbaşı ilçesi Yoroz açıklarında denize açılan balıkçılar, ağlarına takılan şüpheli bir cisimle karşılaştı. Hemen Sahil Güvenlik’e haber verildi. Bölgeye sevk edilen ekipler, insansız deniz aracını Yoroz Limanı’na çekti.

BOMBA YÜKLÜ OLABİLİR

Yapılan ilk incelemelerde cismin bomba yüklü olabileceği değerlendirildi. Muhtemel tehlike ihtimaline karşı SAT komandoları detaylı inceleme başlattı.

UKRAYNA YAPIMI MAGURA V5 Mİ?

Çarşıbaşı ilçesinde balıkçıların ağlarına takılan cisim, yapılan incelemelerde Ukrayna yapımı Magura V5 kamikaze insansız deniz aracı (İDA) olma ihtimali çok yüksek.

Magura V5, 300 kilograma kadar patlayıcı taşıyabiliyor. Bir fırkateyni veya liman tesisini ciddi şekilde devre dışı bırakabilecek güçte bir yük demek.

Ukrayna üretimi Magura V5, 800 kilometreye varan operasyon menziline sahip. Kapasitesi yüzünden, Karadeniz’de Ukrayna kıyılarından hareket eden bir kamikaze insansız deniz aracının Türkiye kıyılarına kadar ulaşabileceği ihtimalini gündeme taşıdı.

Ayrıca üzerinde görülen Starlink uydu anteni, bu araçların uzun menzilde, kesintisiz ve gerçek zamanlı olarak kontrol edilmesini sağlıyor. Bu da onları sadece “sahipsiz sürüklenen” araçlar değil, çok daha sofistike ve hedef odaklı bir tehdit haline getiriyor.