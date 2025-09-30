Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Dünya basını ikiye bölündü: Gazze'de barış mı geliyor yoksa 72 saatlik tuzak mı?

Dünya basını ikiye bölündü: Gazze’de barış mı geliyor yoksa 72 saatlik tuzak mı?

Dünya basını ikiye bölündü: Gazze’de barış mı geliyor yoksa 72 saatlik tuzak mı?
ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı 20 maddelik 'Gazze Barış Planı', dünya genelinde büyük yankı uyandırdı. Kimileri planı tarihi bir dönüm noktası ve barış için umut ışığı olarak değerlendirirken, birçok gazete ve yorumcu ise “72 saatlik tuzak”, 'büyük tiyatro' ve 'uydurma' ifadeleriyle tepki gösterdi.

Trump, 20 maddelik “Gazze Barış Planı”nı duyurarak kabul edilmesi halinde savaşın sona ereceğini, İsrail’in kademeli olarak Gazze’den çekileceğini, Hamas’ın süreçte yer almayacağını ve tüm esirlerin serbest bırakılacağını açıkladı. Peki dünya bu planı nasıl yorumladı? İşte yankılar…

FİLİSTİN NE DEDİ?

Filistinli silahlı grup İslami Cihad, planı 'Filistin halkına karşı saldırganlığın reçetesi' olarak tanımladı. Buna karşın Filistin Yönetimi, “Gazze’de savaşı sona erdirmek için samimi çabaları memnuniyetle karşılıyoruz” açıklaması yaptı.

Dünya basını ikiye bölündü: Gazze’de barış mı geliyor, yoksa 72 saatlik tuzak mı? - 1. Resim

ERDOĞAN TAKDİR EDİYORUM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trump’ın girişimini destekleyerek “Kan dökülmesini sona erdirmeyi amaçlayan bu çabaları takdir ediyorum” dedi.

Pakistan Başbakanı Shehbaz Sharif planı olumlu karşıladığını açıklarken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron “Bu unsurlar iki devletli çözüme dayalı adil bir barışın önünü açabilir” ifadelerini kullandı.

Dünya basını ikiye bölündü: Gazze’de barış mı geliyor, yoksa 72 saatlik tuzak mı? - 2. Resim

GAZZE BARIŞ PLANINI BATI DÜNYASI NASIL YORUMLADI?

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Hamas’a çağrıda bulunarak “Planı kabul edin, silah bırakın, rehineleri serbest bırakın” dedi.

Eski Başbakan Tony Blair, planı “cesur ve mantıklı” olarak nitelendirdi.

İtalya, anlaşmayı “tarihi dönüm noktası” olarak gördüğünü duyurdu.

İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, “Şiddeti durdurmanın zamanı geldi” dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, planı “benzersiz bir fırsat” diye tanımladı.

Suudi Arabistan, Trump’ın girişimini memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Ürdün, planı 'barışa giden yol' olarak nitelendirdi.

Birleşik Arap Emirlikleri, anlaşmayı bölgesel istikrar için tarihi fırsat olarak gördü.

Katar, Netanyahu’nun özrü sonrası sürece destek vereceğini bildirdi.

Mısır, uluslararası istikrar gücü önerisine dikkat çekerek plana olumlu yaklaştı.

Türkiye, “kan dökülmesini sona erdirecek çabaları takdir ediyoruz” mesajıyla desteğini duyurdu.

Endonezya, İslam dünyasının barış için ortak hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Pakistan, Başbakan Shehbaz Sharif’in açıklamalarıyla “iki devletli çözümün önemine” dikkat çekti.

Dünya basını ikiye bölündü: Gazze’de barış mı geliyor, yoksa 72 saatlik tuzak mı? - 3. Resim

ÇİN UYARDI

Çin’in BM Daimi Temsilcisi Chen Xu, planı değerlendirirken “Filistin halkının hakları ihlal ediliyor. Uluslararası toplum derhal harekete geçmeli” dedi. Çin, iki devletli çözüm için küresel işbirliği çağrısı yaptı.

İSRAİL BASINI: BEYAZ SARAY'DA BÜYÜK TİYATRO

İsrail medyası plana şüpheyle yaklaştı. News Israel, görüşmeyi 'tarihin en büyük tiyatrosu' olarak nitelendirirken, Kikar 'Tel Aviv için mutlak bir başarısızlık' ifadesini kullandı. Aşırı sağcı bakanlar ise 'Netanyahu’nun beyaz bayrak sallama yetkisi yok' diyerek plana karşı çıktı.

ABD BASINI: HAMAS'IN ONAYI GEREKLİ

Washington Post, planın Hamas’ın onayı olmadan ilerleyemeyeceğini yazdı. Vox, 'Trump’ın Gazze planı gerçekçi mi?' sorusunu gündeme taşıdı. Sky News, bu planın Netanyahu için “sonun başlangıcı” olabileceğini yorumladı.

Dünya basını ikiye bölündü: Gazze’de barış mı geliyor, yoksa 72 saatlik tuzak mı? - 4. Resim

AVRUPA BASINI: UMUT IŞIĞI MI, TUZAK MI?

Yunan basını iEidiseis, 'Gazze için umut ışığı' derken, Topontiki “Netanyahu köşeye sıkıştı” başlığını attı.

Fransız RFI, Filistinlilerin sözlerini öne çıkararak “bunların hepsi uydurma” dedi.

İtalyan First Online, planı “potansiyel tarihi dönüm noktası” olarak tanımlarken, İspanyol El Pais, “Garantisi olmayan bir tuzak” ifadelerini kullandı.

The Guardian ise “Netanyahu ve Trump konuşurken bile Gazze’de saldırılar devam etti” diye yazdı.

Dünya basını ikiye bölündü: Gazze’de barış mı geliyor, yoksa 72 saatlik tuzak mı? - 5. Resim

İSPANYOL BASINI: 72 SAATLİK TUZAK

İspanyol medyasında yankı bulan haberlerde, El Pais dışında diğer gazeteler de plana kuşkuyla yaklaştı. ABC gazetesi, “Trump ve Netanyahu’nun anlaşması sahada uygulanabilir mi?” başlığıyla çıkarken, La Vanguardia, Hamas’a verilen 72 saatlik sürenin “barıştan çok bir tuzak” olduğunu yazdı.

Dünya basını ikiye bölündü: Gazze’de barış mı geliyor, yoksa 72 saatlik tuzak mı? - 6. Resim

KATAR BASINI: GERÇEK NİYET FARKLI

Katar merkezli Al Jazeera, “Trump ve Netanyahu gerçekten barış planı konusunda anlaştı mı?” başlığıyla dikkat çekti. Haberde, “Netanyahu’nun Beyaz Saray’daki sözleri ile İsrail’in Gazze’nin güvenliği konusundaki uzun vadeli hedefleri birbirini tutmuyor” denildi. Al Jazeera, Netanyahu’nun plandan farklı bir yol izleyebileceğini, özellikle Gazze’nin yönetimi konusunda ABD’nin önerisi ile İsrail’in tutumunun çeliştiğini vurguladı.

BEYAZ SARAY'IN 20 MADDELİK PLANI

Plan, Hamas’ın silahsızlanmasını, ateşkesi ve rehinelerin serbest bırakılmasını içeriyor. İsrail, 72 saat içinde 250 müebbet mahkumu ve Gazze’deki 1.700 tutukluyu serbest bırakacak. Filistinlilerin cenazeleri teslim edilecek. Silahsızlanan Hamas üyelerine af ya da yurtdışına güvenli geçiş hakkı tanınacak.

Gazze, Trump’ın başkanlığını yapacağı ve eski İngiltere Başbakanı Tony Blair’in de yer alacağı bir “Barış Kurulu” gözetiminde yönetilecek.

Kaynak: Dış Haberler

