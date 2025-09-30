Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Rusya'nın doğusundaki Kamçatka Yarımadası'nda 6,1 büyüklüğünde deprem

Rusya'nın doğusundaki Kamçatka Yarımadası'nda 6,1 büyüklüğünde deprem

- Güncelleme:
Rusya'nın doğusundaki Kamçatka Yarımadası'nda 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nden (USGS) yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün Petropavlovsk-Kamçatskiy kentinin 128 kilometre doğusu olduğu belirtildi.

Açıklamada, yer sarsıntısının 10 kilometre derinlikte kaydedildiği bildirildi.

ARTÇI SARSINTI

Rusya Bilimler Akademisi Birleşik Jeofizik Servisi Kamçatka Şubesi, depremin 30 Temmuz'da meydana gelen yıkıcı 8,8 büyüklüğündeki depremin ardından yaşanan bir artçı olduğunu duyurdu.

ÖNCEKİ DEPREMLER

Bölgede 30 Temmuz’da 8,8 ve 13 Eylül’de 7,4 büyüklüğünde depremler meydana gelmişti.

CAN KAYBI BİLİNMİYOR

Depremde can kaybı ya da hasar olup olmadığına dair resmi bir açıklama yapılmadı.

