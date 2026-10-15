DGS ek yerleştirme tercihleri, ön lisans eğitimini lisansa tamamlamak isteyen adayların gündeminde. ÖSYM’nin yeni duyurusuyla birlikte DGS ek tercih ekranı, boş kontenjanlar, taban puanlar ve tercih süresine ilişkin ayrıntılar araştırılıyor.

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2026 DGS ana yerleştirme sürecinin ardından boş kalan kontenjanlar için beklenen ek tercih dönemi başladı. Adaylar ÖSYM AİS üzerinden tercih işlemlerini gerçekleştirirken, üniversitelerin güncel kontenjanları ve tercih yapılabilecek programlara ilişkin tablolar da erişime açıldı. ÖSYM’nin duyurusunda ek yerleştirme sürecinde 2026-DGS Başvuru Kılavuzu’ndaki ilke ve kuralların uygulanacağı belirtildi.

DGS EK YERLEŞTİRME TERCİHLERİ BAŞLADI

2026-DGS ek yerleştirme tercih işlemleri 15 Ekim 2026 tarihinde başladı. Adaylar tercihlerini ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabiliyor. Tercih süreci 22 Ekim 2026 saat 23.59’da sona erecek.

Ek yerleştirme sürecinde adayların boş kontenjanların yanı sıra mezun oldukları ön lisans programından hangi lisans programlarına geçiş yapabileceklerini ve varsa özel koşulları da kontrol etmesi gerekiyor. ÖSYM, ek yerleştirme işleminde 2026-DGS Başvuru Kılavuzu’ndaki ilke ve kuralların geçerli olacağını duyurdu. Bu nedenle adayların tercihlerini kaydetmeden önce yayımlanan genel bilgiler ve tabloları ayrıntılı şekilde incelemesi önem taşıyor.

DGS ek yerleştirme tercihleri başladı! DGS ek tercih taban puanları ve boş kontenjanlar listesi

DGS EK TERCİH TABAN PUANLARI VE BOŞ KONTENJANLAR LİSTESİ

DGS ek tercih döneminde kullanılacak boş kontenjanlar ve program bilgileri ÖSYM’nin ek yerleştirme tablolarında yer alıyor. Listelerde üniversiteler, lisans programları, kontenjan sayıları ve adayların tercih sırasında dikkate alması gereken bilgiler bulunuyor. Ek kontenjanlar, ana yerleştirme sonrasında boş kalan veya yerleşen adayların kayıt yaptırmaması nedeniyle boşalan programlardan oluşuyor.

DGS EK YERLEŞTİRME KONTENJANLARI

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