Seçim SonuçlarıRamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Haberler > Dijital Deneyim Müzesi bilet ücretleri ve yaş sınırı

Dijital Deneyim Müzesi bilet ücretleri ve yaş sınırı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Dijital Deneyim Müzesi bilet ücretleri ve yaş sınırı

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dijital Deneyim Müzesi giriş ücretleri ve yaş sınırı araştırılıyor. Bilet fiyatları ve diğer detaylar haberimizde yer alıyor.

Türkiye'nin ilk tam kapsamlı Dijital Deneyim Müzesi'ne dair bilet fiyatları, yaş sınırı gibi konular merak ediliyor. 

Dijital Deneyim Müzesi için herhangi bir yaş sınırı bulunmuyor.

Bilet ücretleri; 

Yerli ziyaretçi: 120 TL

Yabancı ziyaretçi: 600 TL

Öğrenci, öğretmen, emniyet ve askeri personele 30 TL

65 yaş üstü ve 7 yaş altı için müzeye girişler ücretsiz.

Müze, Beyoğlu Sütlüce'de Miniatürk yanında bulunuyor. 

Arttırılmış gerçeklikten sanal gerçekliğe, yapay zeka destekli uygulamalar, dokunmatik ekranlara kadar teknoloji ve sanatı iç içe geçtiği bir deneyim sunuyor. 

Haftanın her günü açık olan müze, 09.00-18.30 arasında hizmet veriyor. 

İlgili Haberler

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Teröristbaşı Karasu'dan CHP'ye seçim mesajı: Bu oyları kendi oyunuz sanmayın5 seçim bölgesi için yeni karar! 2 Haziran'da tekrar seçim yapılacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ramazan'ın 27. günü (6 Nisan 2024) yapılacak ibadetler, çekilecek tesbihler - HaberlerRamazan'ın 27. günü (6 Nisan 2024) yapılacak ibadetler, çekilecek tesbihlerKKM hesapları için tarih uzatıldı! Resmi Gazete'de yayınlandı - HaberlerKKM hesapları için tarih uzatıldı! Resmi Gazete'de yayınlandıMuğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne atanan Ömer Bolat hakkında - HaberlerMuğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne atanan Ömer Bolat hakkındaKredi kartı aylık azami akdi faiz oranı 4,25 oldu! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı... 6 Nisan 2024 tarihli Resmi Gazete - HaberlerKredi kartı aylık azami akdi faiz oranı 4,25 oldu! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı... 6 Nisan 2024 tarihli Resmi GazeteVitir müstakil namazdır gece yarısından sonra kılınır - HaberlerVitir müstakil namazdır gece yarısından sonra kılınırAteş Kuşları dizisi yeni bölümü 12 Nisan Cuma günü yayınlanacak - HaberlerAteş Kuşları dizisi yeni bölümü 12 Nisan Cuma günü yayınlanacak
Sonraki Haber Yükleniyor...