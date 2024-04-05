Dijital Deneyim Müzesi bilet ücretleri ve yaş sınırı

Dijital Deneyim Müzesi giriş ücretleri ve yaş sınırı araştırılıyor. Bilet fiyatları ve diğer detaylar haberimizde yer alıyor.

Türkiye'nin ilk tam kapsamlı Dijital Deneyim Müzesi'ne dair bilet fiyatları, yaş sınırı gibi konular merak ediliyor.

Dijital Deneyim Müzesi için herhangi bir yaş sınırı bulunmuyor.

Bilet ücretleri;

Yerli ziyaretçi: 120 TL

Yabancı ziyaretçi: 600 TL

Öğrenci, öğretmen, emniyet ve askeri personele 30 TL

65 yaş üstü ve 7 yaş altı için müzeye girişler ücretsiz.

Müze, Beyoğlu Sütlüce'de Miniatürk yanında bulunuyor.

Arttırılmış gerçeklikten sanal gerçekliğe, yapay zeka destekli uygulamalar, dokunmatik ekranlara kadar teknoloji ve sanatı iç içe geçtiği bir deneyim sunuyor.

Haftanın her günü açık olan müze, 09.00-18.30 arasında hizmet veriyor.