Dijital Deneyim Müzesi haftanın her günü Beyoğlu Sütlüce'de ziyaretçilere açık

Dijital Deneyim Müzesi'nin nerede, hangi günler kaça kadar açık sorularının cevapları haberimizde yer alıyor.

Dijital Deneyim Müzesi'nin konumu ve açılış kapanış saatleri araştırılıyor.

Avrupa'nın en büyük ve Türkiye'nin ilk Dijital Deneyim Müzesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ tarafından açıldı.

Haftanın her günü 09.00-18.30 saatleri arasında ziyaretçilerine kapılarını açan müzede, sanatın ve teknolojinin iç içe olduğu görülüyor.

Sanal gerçeklikten arttırılmış gerçekliğe, yapay zeka destekli uygulamalara kadar geniş bir yelpazede dijital deneyim seçkisinden oluşuyor.

Dijital Deneyim Müzesi Beyoğlu ilçesi Sütlüce semti, Örnektepe Mahallesi, İmrahor Caddesi üzerinde Miniatürk'ün hemen yanında bulunuyor.

Müzeye girişler, Radar İstanbul uygulaması üzerinden QR kodla yapılıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı olmadığı için Müze Kart geçerli değil.

65 yaş üstü ve 7 yaş altı için ise girişler ücretsiz.

Bunların dışında yerli ziyaretçi120 TL, yabancı ziyaretçi 600 TL, öğrenci, öğretmen, emniyet ve askeri personele 30 TL bilet ücreti ödüyor.

Ramazan süresince sahura kadar açık olacak.

Ramazan Bayramı'nın 1. günü saat 12.00'de hizmete açılacak.